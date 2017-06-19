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11:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава региона планирует визит в Краснокамск

Как стало известно «Ъ», врио губернатора Пермского края Максим Решетников планирует посетить Краснокамск.

Визит его состоится в понедельник, 26 июня, подтвердили «Ъ» в его окружении. Господин Решетников приедет в Краснокамск в рамках объезда территорий — как глава региона он еще в этом районе не был.

В плане визита — осмотр фабрики Краснокамской игрушки.

Отметим, что в конце мая в Краснокамском районе был признан не состоявшимся конкурс по выборам главы района, ни один из трех участников конкурса, включая кандидата от края, не получил поддержку депутатов местного земсобрания.

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