Без лишних свидетелей хочет провести минстрой Хабаровского края совещание по «ТехноСити»

Хабаровск, 19 июня, AmurMedia.

Минстрой Хабаровского края не пускает ненужных свидетелей на совещание с Водоканалом по поводу объекта ООО «ТехноСити», которое запланировано на завтра. И дольщикам, ждущим квартир с 2014 года, и СМИ в доступе на сугубо рабочее мероприятие отказали, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— На последней встрече с минстроем нам пообещали, что сегодня-завтра состоится совещание, на котором будет решаться вопрос о стоимости техподключения к сетям «Водоканала». Для продолжения строительства на нашем объекте это важнейший вопрос. Однако нас, дольщиков, на это совещание не пускают, а мы, конечно, хотим на нем поприсутствовать, потому что не можем понять, как удалось в 22 раза снизить плату за техподключение. На встрече в минстрое нам ответа на этот вопрос так и не дали. А мы уже так устали ждать, что никому не верим на слово, поверим только тогда, когда нам ключи от квартир вручат, — сообщила дольщица Наталья Прокопенко.

Своих квартир дольщики ООО «ТехноСити», участники государственных программ «Жилище» и «Молодая семья», ждут с января 2014 года. За это время срок сдачи дома в эксплуатацию переносили пять раз. Получив последнее уведомление о переносе ввода дома на март 2019 года, дольщики не выдержали и разместили в интернете обращение к президенту РФ с просьбой вмешаться и помочь получить квартиры, как можно быстрее.