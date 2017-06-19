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11:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Без лишних свидетелей хочет провести минстрой Хабаровского края совещание по «ТехноСити»

Ни дольщиков, ни СМИ на совещание, на котором, как ранее обещали в министерстве, будет решаться важнейший вопрос с Водоканалом, не пустили.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 19 июня, AmurMedia.

Минстрой Хабаровского края не пускает ненужных свидетелей на совещание с Водоканалом по поводу объекта ООО «ТехноСити», которое запланировано на завтра. И дольщикам, ждущим квартир с 2014 года, и СМИ в доступе на сугубо рабочее мероприятие отказали, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— На последней встрече с минстроем нам пообещали, что сегодня-завтра состоится совещание, на котором будет решаться вопрос о стоимости техподключения к сетям «Водоканала». Для продолжения строительства на нашем объекте это важнейший вопрос. Однако нас, дольщиков, на это совещание не пускают, а мы, конечно, хотим на нем поприсутствовать, потому что не можем понять, как удалось в 22 раза снизить плату за техподключение. На встрече в минстрое нам ответа на этот вопрос так и не дали. А мы уже так устали ждать, что никому не верим на слово, поверим только тогда, когда нам ключи от квартир вручат, — сообщила дольщица Наталья Прокопенко.

Своих квартир дольщики ООО «ТехноСити», участники государственных программ «Жилище» и «Молодая семья», ждут с января 2014 года. За это время срок сдачи дома в эксплуатацию переносили пять раз. Получив последнее уведомление о переносе ввода дома на март 2019 года, дольщики не выдержали и разместили в интернете обращение к президенту РФ с просьбой вмешаться и помочь получить квартиры, как можно быстрее.

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На срочно созванной после обращения встрече 11 июня в минстрое Хабаровского края дольщикам объявили, что самый мучительный для ведущего это строительство ООО «ТехноСити» вопрос о стоимости техподключения объекта к сетям Водоканала решен. По словам чиновников, удалось добиться грандиозного снижения: не 36 млн рублей, а всего лишь 1,6 млн рублей.

— Мы за последний год привыкли все слова и обещания чиновников перепроверять, поэтому направили запрос в Водоканал, откуда нам пришел ответ, что «ТехноСити» задолжал по исполнительному производству за подключению к сетям 34, 127 млн рублей. Мы не понимаем, так есть договоренность или нет? В связи с этим кажется очень странным, что нам нельзя самим побывать на этом совещании, — говорит Наталья Прокопенко.

Но не только дольщиков не пустили на совещание с Водоканалом в минстрое. В этом также отказали и СМИ.

— Формат совещания — рабочий, ни представителей инициативной группы дольщиков, ни представителей СМИ на данном совещании не может быть, — передала слова замминистра строительства Марии Костиной, которая и будет председательствовать на встрече, помощник министра строительства Анна Лизандер.

При этом повестка завтрашнего совещания, как следует из слов чиновников минстроя, звучит очень расплывчато и оставляет множество вариантов прочтения в случае неудачи переговоров с Водоканалом.

— На совещании будут вырабатывать решение для ускорения процессов ввода объекта в эксплуатацию. Какой будет форма, будут ли это договорные отношения, соглашение или иные механизмы, сказать не могу, — сообщила Анна Лизандер.

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