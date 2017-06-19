Мэр Новосибирска уволил директора «Горзеленхоза»

Освобождение директора МКУ от должности стало результатом служебной проверки по факту рубки деревьев в квартале № 78 Первомайского лесохозяйственного участка городских лесов на Бердском шоссе. Ляпкин развернул там предпринимательскую деятельность, самовольно распоряжаясь имуществом города, сообщает сайт nsknews.info.

Расследование показало, что незаконную вырубку вел именно «Горзеленхоз», а это является грубейшим нарушением Лесного кодекса. Закон запрещает вырубать городские леса для заготовки древесины, вырубка разрешена только в целях ухода за лесом.

Так, в технологической карте было указано, что в рубку назначаются сухостойные, усыхающие и поврежденные деревья. На самом деле, в рубку были отведены и здоровые сырорастущие деревья. По количеству пней комиссия выяснила, что было срублено свыше 60 деревьев. При этом рядом на лесосеке были сухостойные деревья, но их рубить никто не собирался.

Комиссия признала, что использование городских лесов в целях заготовки древесины МКУ «Горзеленхоз» противоречит действующему законодательству и подлежит немедленному прекращению. В соответствии с выявленными фактами, Юрий Ляпкин был освобожден от занимаемой должности.