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15:29 (мск), источник: Вести - Калининград

Антон Алиханов предлагает ужесточить ответственность за нелегальную добычу янтаря

Глава региона Антон Алиханов в интервью ТАСС отметил, что нелегальные добытчики наносят существенный ущерб, оставляя за собой «лунные пейзажи».

Источник: Вести - Калининград

При этом сумма штрафов с нарушителей не превышает 5 тыс. рублей.

«Наказывать необходимо строже, но все законодательные инициативы волшебным образом гаснут в согласованиях в недрах Государственной думы. Будем и над этим работать», — сказал Антон Алиханов.

Как сообщает агентство, региональные власти, депутатский корпус областной думы заявляют о необходимости ужесточения ответственности за незаконную добычу вплоть до уголовной уже несколько лет. Предлагалось введение максимальных штрафов для физических лиц в 500 тыс. рублей, для должностных лиц — 800 тыс. и для юридических лиц — 60 млн рублей. Пока о принятии подобных решений на законодательном уровне не сообщалось.

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