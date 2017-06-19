Антон Алиханов предлагает ужесточить ответственность за нелегальную добычу янтаря
Глава региона Антон Алиханов в интервью ТАСС отметил, что нелегальные добытчики наносят существенный ущерб, оставляя за собой «лунные пейзажи».
Глава региона Антон Алиханов в интервью ТАСС отметил, что нелегальные добытчики наносят существенный ущерб, оставляя за собой «лунные пейзажи».
При этом сумма штрафов с нарушителей не превышает 5 тыс. рублей.
«Наказывать необходимо строже, но все законодательные инициативы волшебным образом гаснут в согласованиях в недрах Государственной думы. Будем и над этим работать», — сказал Антон Алиханов.
Как сообщает агентство, региональные власти, депутатский корпус областной думы заявляют о необходимости ужесточения ответственности за незаконную добычу вплоть до уголовной уже несколько лет. Предлагалось введение максимальных штрафов для физических лиц в 500 тыс. рублей, для должностных лиц — 800 тыс. и для юридических лиц — 60 млн рублей. Пока о принятии подобных решений на законодательном уровне не сообщалось.