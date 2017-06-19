ЛДПР включит племянницу Жириновского в списки на Омский горсовет

Вполне вероятно, что влиятельный родственник сослужит добрую службу, так как теперь девушка может даже попасть в ОГС.

Правда, как заявили «СуперОмску» в региональном отделении партии, такой вариант не исключается, однако Ольга пойдет на выборы на равных со всеми правах.

«У нас нет конкретных данных того, что она действительно является родственницей нашего лидера. Однако как обычная гражданка она имеет полное право поучаствовать в жизни партии. Если девушка покажет себя как активный и способный партиец, то мы определенно включим ее в партийные списки на выборах в ОГС в 2022 году, так как на это голосование наши списки уже готовы и поданы», — заявил депутат Заксобрания от «желто-синих» Антон Берендеев.

Напомним, мать мужа омички Ольги Ахрамович обратилась с открытым письмом к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому с просьбой помочь финансово молодой паре, испытывающей серьезные финансовые трудности.