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11:55 (мск), источник: ТАСС

Путин назначил Алексея Ерхова послом РФ в Турции

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции.

Источник: ИТАР-ТАСС

Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

«Назначить Ерхова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турецкой Республике», — говорится в тексте указа.

Ерхов до последнего времени возглавлял департамент «Ситуационно-кризисный центр» МИД РФ.

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Убит посол России в Турции

Прежний чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, террорист стрелял дипломату в спину. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России «за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма», расследование проводят и правоохранительные органы Турции.

Турецкая полиция в начале 2017 года задержала нескольких подозреваемых в причастности к этому преступлению, а в марте арестовала россиянку, которая могла быть связана с убийцей. В июне стало известно, что Карлов был убит по приказу сторонников организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена ФЕТО («Террористическая организация фетхуллахистов»). По данным прокуратуры Анкары, исполнитель убийства Мевлют Мерт Алтынташ контактировал с пятью людьми, которые числятся в составе ФЕТО. Кроме того, следователи установили, что Алтынташ встречался с одним из фетхуллахистов в пятизвездочном отеле на Кипре, где и получил инструкции, как убить посла РФ.

Комментарии
1
Супер Культурный
Стрелки перевели на Гюлена
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