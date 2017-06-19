Сергей Меняйло в Иркутске ознакомился с научной и образовательной деятельностью БГУ
Полпреду представили возможности учебной лаборатории, исследования
Полпреду представили возможности учебной лаборатории, исследования
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло ознакомился с научной и образовательной деятельностью Байкальского государственного университета сегодня, 19 июня. Полпреду представили возможности учебной лаборатории по направлению «Лесное дело», которые используются при подготовке бакалавров и магистров в сфере лесоустройства, управления лесами. Среди приоритетных научных проектов вуза также были названы изучение перспектив интеграции территорий Байкальского региона на основе цифровой экономики, сохранение биоразнообразия озера Байкал и прилегающих территорий. Кроме того, специалистами университета проводятся исследования
БГУ ведет свою историю с 1894 года, в настоящее время это межрегиональный
«В регионах Сибирского федерального округа высшие учебные заведения ведут подготовку специалистов на высоком уровне, поэтому выпускники вузов Сибири востребованы не только у себя в регионе, но и в других субъектах Российской Федерации», — отметил Сергей Меняйло.
Байкальский государственный университет активно развивает международные и межрегиональные связи. Так, сегодня состоялось подписание договора о сотрудничестве межу БГУ и
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Развитие молодежного предпринимательства в субъектах Федерации округа рассматривалось на заседании
Напомним, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняло находится с двухдневным рабочим визитом в Иркутской области.