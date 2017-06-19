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13:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Меняйло в Иркутске ознакомился с научной и образовательной деятельностью БГУ

Полпреду представили возможности учебной лаборатории, исследования российско-китайских отношений и тенденций медиасферы.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло ознакомился с научной и образовательной деятельностью Байкальского государственного университета сегодня, 19 июня. Полпреду представили возможности учебной лаборатории по направлению «Лесное дело», которые используются при подготовке бакалавров и магистров в сфере лесоустройства, управления лесами. Среди приоритетных научных проектов вуза также были названы изучение перспектив интеграции территорий Байкальского региона на основе цифровой экономики, сохранение биоразнообразия озера Байкал и прилегающих территорий. Кроме того, специалистами университета проводятся исследования российско-китайских отношений, тенденций медиасферы, вопросов информационной безопасности и другое. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Сибирский окружной информационный центр.

БГУ ведет свою историю с 1894 года, в настоящее время это межрегиональный учебно-научный комплекс, включающий все ступени подготовки: колледж, высшее образование по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, докторантуры и программам дополнительного профессионального образования. В составе университета три филиала, три института, семь факультетов, один научно-исследовательский институт и шесть научно-исследовательских лабораторий.

«В регионах Сибирского федерального округа высшие учебные заведения ведут подготовку специалистов на высоком уровне, поэтому выпускники вузов Сибири востребованы не только у себя в регионе, но и в других субъектах Российской Федерации», — отметил Сергей Меняйло.

Байкальский государственный университет активно развивает международные и межрегиональные связи. Так, сегодня состоялось подписание договора о сотрудничестве межу БГУ и Северо-Осетинским государственным университетом имени Коста Левановича Хетагурова (СОГУ). Документ предусматривает совместную реализацию научно-исследовательских проектов, академические и культурные обмены между университетами.

Представители СОГУ рассказали об опыте вуза по взаимодействию с бизнес-сообществом при подготовке студентов. По мнению полпреда, важно повышать ценность высшего образования, создавая возможности для самореализации студентов в различных сферах, в том числе в бизнесе.

Развитие молодежного предпринимательства в субъектах Федерации округа рассматривалось на заседании экспертно-консультативного совета по молодежной политике, которое прошло в рамках девятого международного молодежного управленческого форума «Алтай. Точки роста» в Алтайском крае. Завтра, 20 июня полномочный представитель примет участие в работе еще одного молодежного форума — лагеря «Байкал», на котором более 500 молодых ученых, политиков, руководителей и предпринимателей будут обсуждать вопросы экологии и охраны водных ресурсов.

Напомним, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняло находится с двухдневным рабочим визитом в Иркутской области.

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