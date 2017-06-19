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12:32 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация рассматривает возможность переноса празднования Дня города к катеру «Герой» в 2018 году

Администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность переноса празднования Дня города к катеру «Герой» в 2018 году. Об этом глава горадминистрации Сергей Белов сообщил по итогам оперативного совещания 19 июня 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По его словам, в 2018 году в летний период площадь Минина и Пожарского, являющаяся традиционным местом праздника, будет занята под фан-зону Чемпионата мира по футболу, следовательно, возможности поставить там сцену и организовать дополнительные мероприятия не будет. В связи с этим глава администрации города дал поручение департаменту культуры подготовить предложение о переносе праздника на альтернативную площадку (Нижневолжскую набережную и территорию вокруг катера «Герой»), чтобы в дальнейшем обсудить данную инициативу с жителями города.

«Озвучивалось предложение перенести празднование Дня города на один раз на осень, однако, если его мы можем сдвинуть, то День России — точно нет. Поэтому мы остановились на возможности переноса праздника на другую площадку», — подвел итог Белов.

Напомним, что с 2014 года празднование Дня города в Нижнем Новгороде перенесено на 12 июня. Инициатором переноса праздника с сентября на лето тогда выступил глава горадминистрации Олег Кондрашов.

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