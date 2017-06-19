Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Исследователи научились определять, для кого грипп смертелен
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Многодетные отцы, которые ушли из своих семей
Умер режиссер фильма «Рокки»
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
СМИ: Министр РФ рассказал про "курортных убийц" в Крыму
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: На Украине предложили альтернативу визовому режиму с Россией
Военные в ДНР грозят прекратить поставки угля РФ
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
"Не буду": Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Киев: РФ использует советские остатки Украины
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
13:19 (мск), источник: Капитал

Порошенко наградил Яценюка

Президент Петр Порошенко наградил бывшего премьер-министра Арсения Яценюка орденом князя Ярослава Мудрого IV степени.

Источник: Капитал

Президент Петр Порошенко наградил бывшего премьер-министра Арсения Яценюка орденом князя Ярослава Мудрого IV степени. Об этом говорится в тексте указа от 19 июня 2017 года.

Читайте также
Гройсман показал, как будут рассчитываться новые пенсии

«За значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины, введение Европейским Союзом безвизового режима, укрепления международного авторитета государства, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени Арсения Яценюка, премьер-министра в 2014—2016 годах», — отмечается в тексте документа.

Среди награжденных также глава министерства иностранных дел Павел Климкин и заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев. Их президент наградил орденом За заслуги III степени.

11 июня 2017 года безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Нацкомфинуслуг проведет еще 30 проверок страховых компаний
РФ приостановит действие меморандума с США по полетам над Сирией
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма
Назначен новый посол РФ в Турции
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
Россию и Португалию на Кубке конфедераций рассудит Рокки
При пожаре в жилой башне в Лондоне могли погибнуть 79 человек
Расшифрована записка возрастом 2600 лет: автор просил вина
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности» В драме от создателей фильма «Мамы» снялись также Риналь Мухаметов, Ирина Пегова и Ян Цапник
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Битвы за имена, которые давно пора прекратить Почти каждая семья сталкивается с трудностями при выборе имени для малыша. Наш автор Ольга Выходченко разобрала пять самых распространенных проблемных ситуаций.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь