Порошенко наградил Яценюка
Президент Петр Порошенко наградил бывшего
Президент Петр Порошенко наградил бывшего
Президент Петр Порошенко наградил бывшего
«За значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины, введение Европейским Союзом безвизового режима, укрепления международного авторитета государства, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени Арсения Яценюка,
Среди награжденных также глава министерства иностранных дел Павел Климкин и заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев. Их президент наградил орденом За заслуги III степени.
11 июня 2017 года безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу.