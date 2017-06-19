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13:18 (мск), источник: УНИАН

Мусорный кризис во Львове: Березюк объявил голодовку

Глава «Самопомочи» объявил голодовку во время согласительного совета.

Источник: УНИАН

Председатель фракции «Самопомич» Олег Березюк объявил о начале голодовки из-за мусорного кризиса в Львове, сообщает корреспондент УНИАН.

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«Протестуя против издевательства над людьми, унижения, лжи, протестуя против издевательства над городом, который является символом свободы, поддерживая львовян, которые всегда терпеливы, толерантны к власти, потому что верят в государство и хотят ее видеть, а это государство в лице центральной власти над ними издевается цинично, и требуя прекращения этого издевательства и прекращение лжи в государстве, я как человек, врач и народный депутат Украины, принял необычное для себя решение… Я объявляю голодовку», — заявил Березюк.

Он объяснил свое решение протестом против «произвола центральной власти в Украине в XXI веке».

Как известно, напряженная ситуация в Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки с лета 2016 года продолжается. Городской голова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора за техническое состояние полигонов.

12 июня городской совет Львова попросила руководство области и Украины объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за накопления мусора.

16 июня стало известно, что Львове хотят построить мусороперерабатывающий комплекс на территории ТЭЦ-2.

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