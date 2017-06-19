Мусорный кризис во Львове: Березюк объявил голодовку
Глава «Самопомочи» объявил голодовку во время согласительного совета.
Глава «Самопомочи» объявил голодовку во время согласительного совета.
Председатель фракции «Самопомич» Олег Березюк объявил о начале голодовки
«Протестуя против издевательства над людьми, унижения, лжи, протестуя против издевательства над городом, который является символом свободы, поддерживая львовян, которые всегда терпеливы, толерантны к власти, потому что верят в государство и хотят ее видеть, а это государство в лице центральной власти над ними издевается цинично, и требуя прекращения этого издевательства и прекращение лжи в государстве, я как человек, врач и народный депутат Украины, принял необычное для себя решение… Я объявляю голодовку», — заявил Березюк.
Он объяснил свое решение протестом против «произвола центральной власти в Украине в XXI веке».
Как известно, напряженная ситуация в Львове с вывозом бытовых отходов
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