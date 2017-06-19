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12:52 (мск), источник: Газета.Ру

Секретарем Общественной палаты избран Валерий Фадеев

Ведущий программы «Воскресное время» на Первом канале Валерий Фадеев избран секретарем Общественной палаты России на первом пленарном заседании палаты шестого состава, которому предстоит работать до 2020 года.

Источник: РИА "Новости"

Журналист и общественный деятель Валерий Фадеев был избран секретарем ОП путем голосования на первом пленарном заседании палаты, которое проходит в понедельник в Москве.

После избрания Фадеев заявил, что считает приоритетным сокращать дистанцию между чиновниками и гражданскими активистами на местах, отмечая, что представители общественных организаций не всегда занимают конструктивную позицию в вопросе взаимодействия с властями.

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«Бюрократия в первую очередь на местах далеко не всегда с симпатией относится к гражданскому обществу, к НКО и к их активистам, где-то работа ведется эффективно, а где-то — нет, и бюрократия зачастую побаивается активистов, и учить бюрократов, чиновников и местные власти, убеждать их в том, что работа с гражданским обществом полезна, — это первый приоритет», — цитирует Фадеева «Интерфакс».

Он подчеркнул, что процесс коммуникаций между чиновниками и активистами должен иметь обоюдный характер.

«С другой стороны, представители гражданского общества не всегда конструктивно относятся к бюрократии, часто наблюдается чуть ли не брезгливость — “не будем работать с государством”, “нам не нравится работать с государством”. Это неправильно. Нужна консолидация для решения задач», — сказал Фадеев. «Коммуникаций между гражданским обществом и властями не хватает, и эта дистанция должна сокращаться», — добавил секретарь общественной палаты.

Фадеев также призвал укрепить независимость общественных палат регионов.

«Некоторые общественные палаты в регионах функционируют очень эффективно. Но большая часть, к сожалению, находится под давлением властей, под давлением губернаторов», — цитирует его ТАСС.

По мнению Фадеева, в региональные палаты выбирают людей, «которые не имеют возможности громко и ясно заявлять свое мнение». «Здесь нужна работа по усилению общественных палат регионов», — подчеркнул он, призвав «увеличивать дистанцию между властью и общественными палатами, дистанцию независимости».

Первым заместителем секретаря Общественной палаты избран Вячеслав Бочаров, а заместителями секретаря избраны Лидия Михеева, Сергей Орджоникидзе и Александр Точенов.

Общественная палата — это связующее звено между народом и властью, полагает член ОП, кинорежиссер Владимир Хотиненко.

«Мы сейчас переживаем очень сложный период, когда усилилось давление на Россию и единственный способ противопоставить этому что-то — укрепление самой государственности, — пояснил он в интервью НСН. — Нужно чтобы доверие, которое есть у народа к президенту, материализовалось. Чтобы эти люди, о которых много говорилось, и их реальные проблемы находили решения во всех регионах».

По мнению председателя комиссии ОП по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосифа Дискина, Общественная палата должна показать новые стандарты консолидации гражданского общества.

«Я буду выступать с предложением, чтобы палата взялась за разработку стратегии его развития. Другой важнейшей задачей является повышения качества экспертизы, которое должно быть доведено до уровня оценки регулирующего воздействия. Также необходимо превратить общественный контроль в общественное движение, которое соберет членов гражданского общества — активных, ответственных, и, что не менее важно, профессиональных», — отметил Дискин.

В общей сложности шестой состав палаты обновился на 65%, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе палаты.

При этом выросла доля женщин: в прежнем составе их насчитывалось 25%, в новом — 33%.
Общественная палата
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