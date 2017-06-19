Секретарем Общественной палаты избран Валерий Фадеев

Источник: РИА "Новости"

Журналист и общественный деятель Валерий Фадеев был избран секретарем ОП путем голосования на первом пленарном заседании палаты, которое проходит в понедельник в Москве. После избрания Фадеев заявил, что считает приоритетным сокращать дистанцию между чиновниками и гражданскими активистами на местах, отмечая, что представители общественных организаций не всегда занимают конструктивную позицию в вопросе взаимодействия с властями.

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«Бюрократия в первую очередь на местах далеко не всегда с симпатией относится к гражданскому обществу, к НКО и к их активистам, где-то работа ведется эффективно, а где-то — нет, и бюрократия зачастую побаивается активистов, и учить бюрократов, чиновников и местные власти, убеждать их в том, что работа с гражданским обществом полезна, — это первый приоритет», — цитирует Фадеева «Интерфакс». Он подчеркнул, что процесс коммуникаций между чиновниками и активистами должен иметь обоюдный характер. «С другой стороны, представители гражданского общества не всегда конструктивно относятся к бюрократии, часто наблюдается чуть ли не брезгливость — “не будем работать с государством”, “нам не нравится работать с государством”. Это неправильно. Нужна консолидация для решения задач», — сказал Фадеев. «Коммуникаций между гражданским обществом и властями не хватает, и эта дистанция должна сокращаться», — добавил секретарь общественной палаты. Фадеев также призвал укрепить независимость общественных палат регионов.

«Некоторые общественные палаты в регионах функционируют очень эффективно. Но большая часть, к сожалению, находится под давлением властей, под давлением губернаторов», — цитирует его ТАСС.

По мнению Фадеева, в региональные палаты выбирают людей, «которые не имеют возможности громко и ясно заявлять свое мнение». «Здесь нужна работа по усилению общественных палат регионов», — подчеркнул он, призвав «увеличивать дистанцию между властью и общественными палатами, дистанцию независимости». Первым заместителем секретаря Общественной палаты избран Вячеслав Бочаров, а заместителями секретаря избраны Лидия Михеева, Сергей Орджоникидзе и Александр Точенов. Общественная палата — это связующее звено между народом и властью, полагает член ОП, кинорежиссер Владимир Хотиненко. «Мы сейчас переживаем очень сложный период, когда усилилось давление на Россию и единственный способ противопоставить этому что-то — укрепление самой государственности, — пояснил он в интервью НСН. — Нужно чтобы доверие, которое есть у народа к президенту, материализовалось. Чтобы эти люди, о которых много говорилось, и их реальные проблемы находили решения во всех регионах». По мнению председателя комиссии ОП по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосифа Дискина, Общественная палата должна показать новые стандарты консолидации гражданского общества. «Я буду выступать с предложением, чтобы палата взялась за разработку стратегии его развития. Другой важнейшей задачей является повышения качества экспертизы, которое должно быть доведено до уровня оценки регулирующего воздействия. Также необходимо превратить общественный контроль в общественное движение, которое соберет членов гражданского общества — активных, ответственных, и, что не менее важно, профессиональных», — отметил Дискин. В общей сложности шестой состав палаты обновился на 65%, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе палаты.