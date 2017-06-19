Трансвестит Жанна Симеиз пообещала дойти маршем равенства из Киева в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости (Крым). Участница киевского «марша равенства», который прошел в Киеве в воскресенье,
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости (Крым). Участница киевского «марша равенства», который прошел в Киеве в воскресенье,
«В Крыму это будет во второй день деоккупации. Мы таким маршем войдем в Симеиз», — пригрозила Жанна Симеиз.
Видео, где Жанна Симеиз сообщает об этом намерении, выложили украинские СМИ. В ролике показано, как
«Почему-то никто не улыбается. Ну, может, чувствую напряженность со стороны, как их принято называть, оппонентов, которые в громкоговоритель несут несусветную чушь. Прошли люди, проехала платформа с
«Марш равенства» прошел в Киеве 18 июня. По данным столичной полиции, в мероприятии участвовало около 2,5 тыс человек. Украинские националисты попытались заблокировать центральные улицы Киева, чтобы не допустить проведения парада,