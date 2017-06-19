Трансвестит Жанна Симеиз пообещала дойти маршем равенства из Киева в Крым

«В Крыму это будет во второй день деоккупации. Мы таким маршем войдем в Симеиз», — пригрозила Жанна Симеиз.

Видео, где Жанна Симеиз сообщает об этом намерении, выложили украинские СМИ. В ролике показано, как травести-дива готовится к «маршу равенства» и принимает непосредственное участие в ЛГБТ-параде. У большинства окружающих появление бородатой женщины вызывает непроизвольную улыбку, при этом сама травести-дива во время видео почему-то отмечает, что «никто не улыбается».

«Почему-то никто не улыбается. Ну, может, чувствую напряженность со стороны, как их принято называть, оппонентов, которые в громкоговоритель несут несусветную чушь. Прошли люди, проехала платформа с тетями-клоунами. Какая проблема?», — сокрушается Жанна Симеиз.