Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
Исследователи научились определять, для кого грипп смертелен
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
В семье Дмитрия Диброва растет гениальный ребенок
Путин ответил на вопрос о столкновениях с Ходорковским
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
СМИ: Министр РФ рассказал про "курортных убийц" в Крыму
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
"Не буду": Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Киев: РФ использует советские остатки Украины
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
14:12 (мск), источник: РИА Крым

Трансвестит Жанна Симеиз пообещала дойти маршем равенства из Киева в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости (Крым). Участница киевского «марша равенства», который прошел в Киеве в воскресенье, травести-дива Жанна Симеиз пообещала провести подобный марш в Крыму после его «деоккупации». Травести-дива в ярко-розовом парике и стразах заявила, что марш пройдет на полуострове во второй день «освобождения».

«В Крыму это будет во второй день деоккупации. Мы таким маршем войдем в Симеиз», — пригрозила Жанна Симеиз.

Видео, где Жанна Симеиз сообщает об этом намерении, выложили украинские СМИ. В ролике показано, как травести-дива готовится к «маршу равенства» и принимает непосредственное участие в ЛГБТ-параде. У большинства окружающих появление бородатой женщины вызывает непроизвольную улыбку, при этом сама травести-дива во время видео почему-то отмечает, что «никто не улыбается».

«Почему-то никто не улыбается. Ну, может, чувствую напряженность со стороны, как их принято называть, оппонентов, которые в громкоговоритель несут несусветную чушь. Прошли люди, проехала платформа с тетями-клоунами. Какая проблема?», — сокрушается Жанна Симеиз.

«Марш равенства» прошел в Киеве 18 июня. По данным столичной полиции, в мероприятии участвовало около 2,5 тыс человек. Украинские националисты попытались заблокировать центральные улицы Киева, чтобы не допустить проведения парада, из-за чего участникам марша пришлось изменить маршрут. Как сообщает телеканал «112 Украина», во время мероприятия произошли стычки между полицейскими и противниками марша.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Захарова: нам не нужен 'парадный портрет' Крыма от иностранных СМИ
РФ приостановит действие меморандума с США по полетам над Сирией
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма
Назначен новый посол РФ в Турции
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
Россию и Португалию на Кубке конфедераций рассудит Рокки
При пожаре в жилой башне в Лондоне могли погибнуть 79 человек
Расшифрована записка возрастом 2600 лет: автор просил вина
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности» В драме от создателей фильма «Мамы» снялись также Риналь Мухаметов, Ирина Пегова и Ян Цапник
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Битвы за имена, которые давно пора прекратить Почти каждая семья сталкивается с трудностями при выборе имени для малыша. Наш автор Ольга Выходченко разобрала пять самых распространенных проблемных ситуаций.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь