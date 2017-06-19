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12:40 (мск), источник: РИА Новости

Глава Общественной палаты Крыма считает продление санкций Евросоюза местью

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что западные санкции против Крыма — месть за решение крымчан жить на своей исторической родине, они незаметны, «как комариный укус».

Источник: РИА "Новости"

Главы МИД стран-членов Евросоюза в понедельник без обсуждения продлили на год действие санкций против Крыма. Ограничительные меры должны были истечь 23 июня.

Иоффе подчеркнул, что за последние три года крымчане набрались серьезного опыта, в том числе по развитию региона в условиях санкций.

«Когда-то это все звучало страшно, и думалось, что это все непреодолимые неприятности. Сегодня мы понимаем, что санкции — это дело политическое, которое замешено на определенных экономических делах… В мире существует несколько прецедентов, похожих на крымские события, но там санкции никогда не вводились. Выходит, что некие политические силы на Западе просто мстят крымчанам за их выбор», — сказал РИА Новости Иоффе.

Глава ОП подчеркнул, что санкции против Крыма не основаны на каких-либо правовых моментах. «Эти санкции абсолютно бесполезны. Если бы о них все время не напоминали и не талдычили, то никто бы в Крыму их и не заметил. После того, что мы уже пережили с водной блокадой, энергетической, продовольственной, транспортной, нам эти санкции как комариный укус. Это уже тоже понимают хорошо на Западе, но продолжают делать хорошую мину при плохой игре», — сказал собеседник агентства.

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