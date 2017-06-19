Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
Минобороны РФ ответило на решение США сбить самолет над Сирией
"Наизнанку": что продают под видом чистой питьевой воды
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
СМИ: Министр РФ рассказал про "курортных убийц" в Крыму
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: Пушков объяснил, почему сбитый самолёт в Сирии — акт войны
Лукашенко о военных учениях с РФ: Давление жуткое
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
10Теракт в Лондоне
18:16 (мск), источник: Югополис

Бывший директор Сочинского нацпарка оспорил в суде свое увольнение

Экс-директор Сочинского национального парка Николай Пеньковский сообщил, что подал в суд на Министерство природных ресурсов и экологии РФ из-за своего увольнения, которое он считает незаконным.

«Со мной расторгли бессрочный договор в Год экологии во время моего нахождения на больничном. Поэтому я подал иск в суд о незаконном увольнении», — сообщил Пеньковский агентству «Интерфакс-Юг».

Он рассказал, что утром 8 июня получил медицинский бюллетень по состоянию здоровья, а вечером того же дня глава Минприроды РФ подписал приказ о расторжении с ним бессрочного договора.

В настоящее время, согласно информации на сайте Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Сочинский национальный парк», исполняющей обязанности директора этой организации значится Дарья Филиппова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Из-за губернаторского бала в центре Краснодара ограничат движение
РФ приостановит действие меморандума с США по полетам над Сирией
Китай пригласил Россию участвовать в проекте космической станции
Сирийская армия спасла пилота сбитого коалицией истребителя
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
Назначен главный арбитр матча Россия - Португалии
Электричка столкнулась со «Стрижом» у Курского вокзала в Москве
Расшифрована записка возрастом 2600 лет: автор просил вина
Спорт
Гран-при России «Формулы-1» в 2018 году пройдет в сентябре Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2018 года пройдет с 28 по 30 сентября
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья Как сообщает источник, зрители потеряли интерес к главному герою франшизы, поэтому в продолжении от него собираются отказаться
Недвижимость
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
С петербургского застройщика взыскали долги по зарплате
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов Спустя четыре месяца после появления на свет второго ребенка звезда выложила в Instagram неотретушированное фото в бикини.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь