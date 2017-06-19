Бывший директор Сочинского нацпарка оспорил в суде свое увольнение

«Со мной расторгли бессрочный договор в Год экологии во время моего нахождения на больничном. Поэтому я подал иск в суд о незаконном увольнении», — сообщил Пеньковский агентству «Интерфакс-Юг».

Он рассказал, что утром 8 июня получил медицинский бюллетень по состоянию здоровья, а вечером того же дня глава Минприроды РФ подписал приказ о расторжении с ним бессрочного договора.

В настоящее время, согласно информации на сайте Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Сочинский национальный парк», исполняющей обязанности директора этой организации значится Дарья Филиппова.