Детскому омбудсмену в Новосибирске расширят штат сотрудников

Правительство Новосибирской области изменило региональный закон об уполномоченном по правам ребенка.

Теперь у омбудсмена будет восемь помощников вместо шести. И они приступят к работе уже в четвертом квартале текущего года. Решение продиктовано тем, что имеющиеся сотрудники уже перегружены работой. И как выясняется, аппарат уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области изначально был маленьким. Оптимальные цифры штатной численности появились после анализа работы аналогичных структур в субъектах Российской Федерации.

«Если численность детей в регионе находится в пределах от 190 до 750 тысяч человек, то аппарат уполномоченного должен быть от девяти до 16 человек. А у нас пока шесть», — подчеркнул заместитель руководителя администрации Губернатора Александр Карасев.

Расширение штата правозащитников обойдется в 1,1 млн.руб. Но в текущем году поправки в бюджет вносить не будут. Губернатор потребовал в 2017 году обеспечить зарплаты новым помощникам омбудсмена за счет экономии средств на управленческом аппарате правительства области.