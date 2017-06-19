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13:34 (мск), источник: УНИАН

Порошенко отбыл в США на первую встречу с Трампом

Встреча с вице-президентом Майком Пенсом и президентом Трампом, а также американскими министрами энергетики и экономики состоится завтра.

Источник: УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в США.

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Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Президент Украины отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты», — написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд украинских СМИ заявляли, что Порошенко сегодня, 19 июня, отправляется в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

По информации ТСН, Порошенко прилетит в американскую столицу уже сегодня, 19 июня, вечером.

Самый важный день визита — завтра: встреча с вице-президентом Майком Пенсом и президентом Трампом, а также американскими министрами энергетики и экономики.

Это — третий визит Порошенко в Вашингтон как главы государства и первая его встреча с новым президентом США.

Главы государств среди других тем будут говорить и о войне на Донбассе.

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