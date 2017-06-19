Порошенко отбыл в США на первую встречу с Трампом
Встреча с
Встреча с
Президент Украины Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в США.
Об этом сообщил
«Президент Украины отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты», — написал он.
Как сообщал УНИАН, ранее ряд украинских СМИ заявляли, что Порошенко сегодня, 19 июня, отправляется в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
По информации ТСН, Порошенко прилетит в американскую столицу уже сегодня, 19 июня, вечером.
Самый важный день визита — завтра: встреча с
Это — третий визит Порошенко в Вашингтон как главы государства и первая его встреча с новым президентом США.
Главы государств среди других тем будут говорить и о войне на Донбассе.