Кремль негативно оценивает продление санкций против Крыма, заявил Песков

Главы МИД стран Евросоюза в понедельник без обсуждения продлили на год санкции против Крыма. Ограничительные меры должны были истечь 23 июня.

«Традиционно негативная (позиция), мы по-прежнему не согласны с этими санкциями. Мы не считаем их легитимными, более того, мы считаем эти санкции наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициаторами», — сказал Песков, комментируя продление санкций.

Санкции ЕС против Крыма были введены впервые в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз запретил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.