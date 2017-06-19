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13:30 (мск), источник: РИА Крым

Кремль негативно оценивает продление санкций против Крыма, заявил Песков

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости (Крым). В Кремле традиционно негативно относятся к санкциям против Крыма, они наносят вред не только России, но и инициирующим их странам, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Главы МИД стран Евросоюза в понедельник без обсуждения продлили на год санкции против Крыма. Ограничительные меры должны были истечь 23 июня.

«Традиционно негативная (позиция), мы по-прежнему не согласны с этими санкциями. Мы не считаем их легитимными, более того, мы считаем эти санкции наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициаторами», — сказал Песков, комментируя продление санкций.

Санкции ЕС против Крыма были введены впервые в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз запретил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.

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