Охлопков внес представление Куйвашеву из-за бездомных животных

Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» 19 июня сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества прокуратуры Никита Шулепов.

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес представление врио губернатора региона Евгению Куйвашеву в связи с бездействием местных властей в сфере отлова и содержания бездомных животных.

В ходе проверки прокуратура выявила более 300 нарушений федерального законодательства.

По итогам проверки всех муниципалитетов области, а также департамента ветеринарии и министерства финансов прокуратура выявила пробелы в региональном законодательстве по вопросам отлова и содержания бездомных животных.

Как выяснилось в ходе проверки, только 25 свердловских муниципалитетов заключили договоры на отлов и содержание собак.

Кроме того, ряд нарушений выявлен в организациях, занимающихся отловом и содержанием животных.

«По результатам проверки виновные должностные лица организаций по постановлению прокуратуры привлечены к административной ответственности по ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя животных), ст. 38−1 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях (нарушение порядка проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак)», — отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», свердловчане не раз жаловались на бездействие местных властей в вопросах отлова бездомных животных, жертвами которых зачастую становятся дети. Так, в январе этого года, в Ревде школьники были вынуждены спасаться от напавшей на них стаи собак, забравшись на горку.