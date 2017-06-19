В зарплате не выиграл: Алиханов сдаёт квартиру в Москве, чтобы оплатить ипотеку

«На Мичуринском мы успели прожить год и уехали сюда, в Калининград. Но ипотека-то осталась. Со своей нынешней зарплаты покрывать её не могу, поэтому сдаём квартиру в аренду», — рассказал Алиханов, отметив, что на его прежнем месте работы зарплата выходила вдвое больше, чем сейчас, благодаря премиям и надбавкам.

По словам чиновника, в Калининграде ему дали служебное жильё на окраине города и первое время ему пришлось спать на полу.

«Повезло, что в квартире хотя бы были сантехника и встроенная кухня, иначе пришлось бы самому устанавливать. Первые пару недель ночевал на полу в спальном мешке, пока не пришла фура с моей мебелью из Москвы», — признался Алиханов.

По словам врио губернатора, если жена с детьми в отъезде, ему даже хочется заночевать на работе.

«При рабочем кабинете есть комната отдыха с раскладывающимся диваном. Обычно засиживаюсь допоздна. Неохота уезжать ночью, а утром пробиваться по пробкам обратно. Потом всё же пересиливаю себя и выбираюсь домой, чтобы отдохнуть и быть в форме», — рассказал Алиханов.

Кстати, по словам политика, работа врио губернатора оказалась «не самой лёгкой». Алиханов отметил, что, если бы мог выбирать, предпочёл бы заниматься экономикой, решать хозяйственные вопросы, «но политическую составляющую никуда не денешь».