Бывшему вице-мэру Уфы суд отказал в защите его чести и достоинства
Более того, Александру Филиппову придется заплатить 60 000 рублей своему обидчику.
Более того, Александру Филиппову придется заплатить 60 000 рублей своему обидчику.
Бывший первый заместитель главы администрации Уфы Александр Филиппов не получит компенсацию за слова, прозвучавшие в его адрес на передаче «Момент истины» на Пятом канале.
В декабре 2016 года Нуримановский районный суд РБ признал высказывания Владислава Никитина, предшественника Филиппова на должности
На минувшей неделе Верховный суд РБ рассмотрел апелляцию на вердикт первой инстанции.
— Судебная коллегия отменила решение Нуримановского суда и отказала в удовлетворении иска Филиппова Александра. Кроме того, с него взыскано 60 000 рублей — расходы по судебной