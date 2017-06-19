Бывшему вице-мэру Уфы суд отказал в защите его чести и достоинства

Бывший первый заместитель главы администрации Уфы Александр Филиппов не получит компенсацию за слова, прозвучавшие в его адрес на передаче «Момент истины» на Пятом канале.

В декабре 2016 года Нуримановский районный суд РБ признал высказывания Владислава Никитина, предшественника Филиппова на должности вице-мэра, про своего последователя порочащими его честь и достоинство. Александру Филиппову не понравились слова о том, что он якобы навязывает своего юриста, а в противном случае у предприятия «начинается процесс банкротства, приостановление стройки». Он потребовал заплатить ему 1 миллион, но суд удовлетворил только 50 000 рублей.

На минувшей неделе Верховный суд РБ рассмотрел апелляцию на вердикт первой инстанции.