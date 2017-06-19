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14:22 (мск), источник: Nakanune.ru

Партнер и адвокат Юревича подал иск к Минфину на 7 млн рублей

Адвокат Игорь Трунов подал в Савеловский суд Москвы иск к министерству финансов Российской Федерации на сумму 7 млн руб., требуя таким образом компенсации за отстранение с выборов в Госдуму списка «Российской партии пенсионеров за справедливость» (РППС) летом 2016 года.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Об этом сообщается на сайте международной юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры», передает корреспондент Накануне.RU.

В обосновании иска Трунов ссылается на вынесенное в апреле 2017 года решение Конституционного суда России, в котором признается неправомерность решения Центральной избирательной комиссии о снятии всего списка РППС за допущенные нарушения в документах.

Напомним, что летом 2016 года сотрудники ЦИК приняли решение не допустить список РППС до участия в сентябрьских выборах в Госдуму из-за выдвижения нескольких представителей партии в одном и том же округе. Среди пострадавших от этого были Игорь Трунов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, позднее Трунов обратился с иском в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), где заявил требование о возмещении 100 тыс евро за причиненный вред.

Позицию Михаила Юревича, в отношении которого сейчас расследуется сразу два уголовных дела в России и который пребывает за пределами страны, выяснить не удалось.

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