Партнер и адвокат Юревича подал иск к Минфину на 7 млн рублей

Об этом сообщается на сайте международной юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры», передает корреспондент Накануне.RU.

В обосновании иска Трунов ссылается на вынесенное в апреле 2017 года решение Конституционного суда России, в котором признается неправомерность решения Центральной избирательной комиссии о снятии всего списка РППС за допущенные нарушения в документах.

Напомним, что летом 2016 года сотрудники ЦИК приняли решение не допустить список РППС до участия в сентябрьских выборах в Госдуму из-за выдвижения нескольких представителей партии в одном и том же округе. Среди пострадавших от этого были Игорь Трунов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, позднее Трунов обратился с иском в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), где заявил требование о возмещении 100 тыс евро за причиненный вред.

Позицию Михаила Юревича, в отношении которого сейчас расследуется сразу два уголовных дела в России и который пребывает за пределами страны, выяснить не удалось.