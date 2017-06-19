Владимир Путин наградил работников АвтоВАЗа
Президент Российской Федерации Владимир Путин 12 июня подписал указ, согласно которому 37 работников АвтоВАЗа получили государственные награды, сообщил сайт тольяттинского предприятия.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 12 июня подписал указ, согласно которому 37 работников АвтоВАЗа получили государственные награды, сообщил сайт тольяттинского предприятия.
Президент отметил весомый вклад награжденных сотрудников в развитие машиностроительной отрасли страны.
Орденом Почета награжден наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО ''А.
Орденом Почета награжден наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО ''ААлексей Солодянкин.
Орденом Почета награжден наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО ''А.
Орденом Почета награжден наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО ''Авторой степени удостоены:
директор прессового производства Анатолий Гришин;
главный специалист отдела
начальник производства логистики
директор юридической службы Олег Орлов;
директор проекта службы
наладчик автоматических линий и агрегатных станков Константин Хмелевский;
директор металлургического производства Андрей Шорохов.
Орденом Почета награжден наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО ''А.
Орденом Почета награжден наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО ''Априсвоено:
токарю дирекции транспортной логистики Леониду Аблясову;
главному специалисту отдела службы исполнительного
слесарю механосборочных работ
главному специалисту службы
электросварщику на автоматических и полуавтоматических машинах
контролеру
директору дирекции управлению делами Владимиру Гуськову;
наладчику автоматических линий и агрегатных станков производства коробок передач Олегу Демченко;
главному специалисту
наладчику литейных машин металлургического производства Владимиру Еремкину;
электрогазосварщику бюро APW и KAIZEN Александру Карасеву;
главному специалисту металлургического производства Алексею Колпакову;
ведущему
наладчику станков и манипуляторов с программным управлением производства автомобилей на платформе B0 Федору Корнилову;
директору дирекции по
наладчику станков и манипуляторов с программным управлением производства шасси Александру Mарченкову;
электромеханику по средствам автоматики и приборам технологического оборудования
наладчику автоматов и полуавтоматов производства коробок передач Николаю Никитину;
директору производства двигателей Александру Сверчкову;
наладчику машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс Леониду Тихонову;
главному специалисту производства шасси Юрию Фадееву;
главному специалисту управления организации труда и заработной платы службы
штамповщику прессового производства Сергею Чувилину.