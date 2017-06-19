Владимир Путин наградил работников АвтоВАЗа

Президент отметил весомый вклад награжденных сотрудников в развитие машиностроительной отрасли страны.

Орденом Почета награжден наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО ''А.

Орденом Почета награжден наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО ''ААлексей Солодянкин.

Орденом Почета награжден наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО ''А.

Орденом Почета награжден наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО ''Авторой степени удостоены:

директор прессового производства Анатолий Гришин;

главный специалист отдела сборочно-кузовного производства Александр Козлов;

начальник производства логистики сборочно-кузовного производства дирекции по производственной логистике Сергей Лукьянов;

директор юридической службы Олег Орлов;

директор проекта службы вице-президента по управлению цепочкой поставок Андрей Романов;

инженер-технолог дирекции технической поддержки — Индустриальный парк АвтоВАЗ Гульфия Хайбуллина;

наладчик автоматических линий и агрегатных станков Константин Хмелевский;

директор металлургического производства Андрей Шорохов.

Орденом Почета награжден наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО ''А.

Орденом Почета награжден наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО ''Априсвоено: