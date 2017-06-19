Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Йога защищает от рака и депрессии
Меркель поддержала демарш МИДа Германии против решения США по РФ
Родившийся в лайнере ребенок получил пожизненное право на бесплатные полеты
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Секреты спецкухни. Что в тарелках у президентов и премьеров?Как устроена главная кухня страны, чем и как кормили генсеков, президентов и их ино­странных гостей. Рассказ кремлевского шеф-повара
Безрукова, Климова с детьми и другие на премьере «Трансформеров»
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: Пушков объяснил, почему сбитый самолёт в Сирии — акт войны
Лукашенко о военных учениях с РФ: Давление жуткое
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
"Не буду": Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Киев: РФ использует советские остатки Украины
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
10Умер Гельмут Коль
15:08 (мск), источник: Volga News

Владимир Путин наградил работников АвтоВАЗа

Президент Российской Федерации Владимир Путин 12 июня подписал указ, согласно которому 37 работников АвтоВАЗа получили государственные награды, сообщил сайт тольяттинского предприятия.

Президент отметил весомый вклад награжденных сотрудников в развитие машиностроительной отрасли страны.

Орденом Почета награжден наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО ''А.

Орденом Почета награжден наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО ''ААлексей Солодянкин.

Орденом Почета награжден наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО ''А.

Орденом Почета награжден наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО ''Авторой степени удостоены:

директор прессового производства Анатолий Гришин;
главный специалист отдела сборочно-кузовного производства Александр Козлов;
начальник производства логистики сборочно-кузовного производства дирекции по производственной логистике Сергей Лукьянов;
директор юридической службы Олег Орлов;
директор проекта службы вице-президента по управлению цепочкой поставок Андрей Романов;
инженер-технолог дирекции технической поддержки — Индустриальный парк АвтоВАЗ Гульфия Хайбуллина;
наладчик автоматических линий и агрегатных станков Константин Хмелевский;
директор металлургического производства Андрей Шорохов.

Орденом Почета награжден наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО ''А.

Орденом Почета награжден наладчик автоматических линий и агрегатных станков ПАО ''Априсвоено:

токарю дирекции транспортной логистики Леониду Аблясову;
слесарю-ремонтнику сборочно-кузовного производства автомобилей на платформе Kalina Михаилу Авдееву;
главному специалисту отдела службы исполнительного вице-президента по инжинирингу Александру Балыкину;
слесарю механосборочных работ сборочно-кузовоного производства автомобилей на платформе Kalina Юрию Батяйкину;
главному специалисту службы вице-президента по качеству и удовлетворенности потребителей Екатерине Брынзе;
электросварщику на автоматических и полуавтоматических машинах сборочно-кузовного производства Александру Бунтову;
водителю-испытателю сборочно-кузовного производства Сергею Велигуре;
контролеру кузнечно-прессовых работ металлургического производства Геннадию Городилову;
директору дирекции управлению делами Владимиру Гуськову;
наладчику автоматических линий и агрегатных станков производства коробок передач Олегу Демченко;
главному специалисту сборочно-кузовного производства автомобилей на платформе Kalina Виталию Древинскому;
слесарю-ремонтнику производства шасси Александру Дугушеву;
наладчику литейных машин металлургического производства Владимиру Еремкину;
электрогазосварщику бюро APW и KAIZEN Александру Карасеву;
инженеру-электронику сборочно-кузовного производства Александру Кашелкину;
главному специалисту металлургического производства Алексею Колпакову;
ведущему инженеру-электронику прессового производства Сергею Конанчуку;
наладчику станков и манипуляторов с программным управлением производства автомобилей на платформе B0 Федору Корнилову;
директору дирекции по инженерно-технологическому обеспечению — главному инженеру Николаю Максименко;
наладчику станков и манипуляторов с программным управлением производства шасси Александру Mарченкову;
электромеханику по средствам автоматики и приборам технологического оборудования сборочно-кузовного производства Владимиру Михееву;
наладчику автоматов и полуавтоматов производства коробок передач Николаю Никитину;
директору производства двигателей Александру Сверчкову;
вице-президенту по производству автомобилей Николаю Строкову;
наладчику машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс Леониду Тихонову;
главному специалисту производства шасси Юрию Фадееву;
главному специалисту управления организации труда и заработной платы службы вице-президента по персоналу и социальной политике Виктору Христенко;
штамповщику прессового производства Сергею Чувилину.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ГУ МВД по Самарской области возглавил Александр Винников
РФ приостановит действие меморандума с США по полетам над Сирией
Евросоюз продлил на год антироссийские санкции
Назначен новый посол РФ в Турции
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
Назначен главный арбитр матча Россия - Португалии
Электричка столкнулась со «Стрижом» у Курского вокзала
Расшифрована записка возрастом 2600 лет: автор просил вина
Спорт
Футбольная экзотика в олимпийском Сочи 19 июня Кубок конфедераций — 2017 доберется до последнего города турнира, еще не успевшего принять матчи соревнования — Сочи
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Безрукова, Климова с детьми и другие на премьере «Трансформеров» Звезды российского кино посетили московский показ пятой части франшизы
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов Спустя четыре месяца после появления на свет второго ребенка звезда выложила в Instagram неотретушированное фото в бикини.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь