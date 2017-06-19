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14:19 (мск), источник: РБК

Минобороны будет считать все самолеты США над Сирией «воздушными целями»

В российском военном ведомстве заявили, что любые самолеты в районах военных операций России в Сирии будут приниматься на сопровождение ПВО. Действия США в Сирии — фактически военная агрессия, заявили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Минобороны России прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в РБК.

Военные заявили, что в небе над Сирией, к западу от Ефрата «самолеты и беспилотники международной коалиции в Сирии будут браться на сопровождении средствами ПВО России».

К таким мерам в ведомстве прибегнут после уничтожения сирийского истребителя-бомбардировщика С-22.

В Минобороны добавили, что боевые действия авиации США против «законных вооруженных сил государства-члена ООН» являются «фактически — военной агрессией по отношению к Сирийской Арабской Республике».

Комментарии
7
Владислав Камалов
Правильно , а че только на сопровождение, надо купировать такого типа угрозы. Пора уже дать понять, что безнаказанно это проходить не будет. Это мог быть и наш самолет.
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Александр Михайлов
У"АБ"язык к заду прилип и руки трясутся)))
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Сергей Костенко
Ваше - какое дело???
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