Минобороны будет считать все самолеты США над Сирией «воздушными целями»

Минобороны России прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в РБК.



Военные заявили, что в небе над Сирией, к западу от Ефрата «самолеты и беспилотники международной коалиции в Сирии будут браться на сопровождении средствами ПВО России».