Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман: как покончить с Западом без единого выстрела
Что дарить врачам: главные правила
МВД ответило на слова об угрозах видевшим ДТП с «пьяным» ребенком
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Секреты спецкухни. Что в тарелках у президентов и премьеров?Как устроена главная кухня страны, чем и как кормили генсеков, президентов и их ино­странных гостей. Рассказ кремлевского шеф-повара
Безруков попросил Путина высказаться о споре вокруг «Матильды»
На «Кинотавре» наградили лучших актера и актрису
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
"Я прошу, чтобы меня не убивали": обращение Губина
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Меркель поддержала демарш против решения США по РФ
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
12Акции протеста 12 июня
16:15 (мск), источник: Интерфакс

Военные РФ будут сопровождать в качестве воздушных целей авиацию коалиции в Сирии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Российские военные будут сопровождать в качестве воздушных целей в Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотники международной коалиции западнее реки Евфрат. Об этом заявили в понедельник в министерстве обороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей», — заявили в Минобороны РФ в ответ на уничтожение американским истребителем сирийского самолета.

Минобороны РФ также объявило о прекращении взаимодействия с Пентагоном по Сирии после того, как США сбили сирийский истребитель.

«Министерство обороны РФ с 19 июня прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии», — заявили в Минобороны России.

После того, как американский истребитель уничтожил самолет ВВС Сирии, Минобороны РФ потребовало «тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мерах».

Читайте также
ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель в районе Ракки

Накануне сирийское военное командование заявило, что коалиция во главе с США по борьбе против террористической группировки ИГ сбила самолет ВВС Сирии. По данным сирийской стороны, инцидент произошел в сельской местности к югу от удерживаемого боевиками ИГ города Ракка.

В возглавляемой США коалиции заявили, что не стремятся к конфронтации с Дамаском и его партнерами, но будут защищать свои силы от любых угроз. «Цель коалиции — победа над ИГ в Ираке и Сирии. Коалиция не стремится к тому, чтобы сражаться с сирийским режимом, Россией или с силами, которые поддерживают их. Но мы без колебаний будем защищать свои силы и силы наших партнеров от любых угроз», — говорилось в заявлении коалиционного командования.

В коалиции призвали все стороны сконцентрироваться на борьбе против ИГ, так как это — общий враг и одна из самых серьезных угроз для мира и безопасности в регионе и во всем мире.

Как отметили в командовании, «враждебные намерения и действия проправительственных сил Сирии в отношении Коалиции и ее партнеров в Сирии, ведущих законные операции против ИГ, не будут допускаться».

Комментарии
13
М К
Какое воздушное сопровождение. Шмальнуть одного "случайно" и они сами разрешения спрашивать будут на пролёт.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Елена Гольмгрен
Надо так американцев контролировать, чтобы дыхнуть не могли без нашего разрешения.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Ольга Лысенко
А ты откуда строчишь , такой смелый . Сколько платят за один комент?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Коалиция США сбила истребитель сирийских ВВС
08:12 (мск)© Ньюстюб
 Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Путин рассказал о рождении второго внука
Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Евросоюз продлил на год антироссийские санкции
Назначен новый посол РФ в Турции
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
Назначен главный арбитр матча Россия - Португалии
Электричка столкнулась со «Стрижом» у Курского вокзала в Москве
Расшифрована записка возрастом 2600 лет: автор просил вина
Спорт
Футбольная экзотика в олимпийском Сочи 19 июня Кубок конфедераций — 2017 доберется до последнего города турнира, еще не успевшего принять матчи соревнования — Сочи
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Безрукова, Климова с детьми и другие на премьере «Трансформеров» Звезды российского кино посетили московский показ пятой части франшизы
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов Спустя четыре месяца после появления на свет второго ребенка звезда выложила в Instagram неотретушированное фото в бикини.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь