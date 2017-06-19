Военные РФ будут сопровождать в качестве воздушных целей авиацию коалиции в Сирии

«В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей», — заявили в Минобороны РФ в ответ на уничтожение американским истребителем сирийского самолета.

Минобороны РФ также объявило о прекращении взаимодействия с Пентагоном по Сирии после того, как США сбили сирийский истребитель.

Минобороны РФ также объявило о прекращении взаимодействия с Пентагоном по Сирии после того, как США сбили сирийский истребитель.

После того, как американский истребитель уничтожил самолет ВВС Сирии, Минобороны РФ потребовало «тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мерах».

«Министерство обороны РФ с 19 июня прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии», — заявили в Минобороны России.

Накануне сирийское военное командование заявило, что коалиция во главе с США по борьбе против террористической группировки ИГ сбила самолет ВВС Сирии. По данным сирийской стороны, инцидент произошел в сельской местности к югу от удерживаемого боевиками ИГ города Ракка.

В возглавляемой США коалиции заявили, что не стремятся к конфронтации с Дамаском и его партнерами, но будут защищать свои силы от любых угроз. «Цель коалиции — победа над ИГ в Ираке и Сирии. Коалиция не стремится к тому, чтобы сражаться с сирийским режимом, Россией или с силами, которые поддерживают их. Но мы без колебаний будем защищать свои силы и силы наших партнеров от любых угроз», — говорилось в заявлении коалиционного командования.

В коалиции призвали все стороны сконцентрироваться на борьбе против ИГ, так как это — общий враг и одна из самых серьезных угроз для мира и безопасности в регионе и во всем мире.

Как отметили в командовании, «враждебные намерения и действия проправительственных сил Сирии в отношении Коалиции и ее партнеров в Сирии, ведущих законные операции против ИГ, не будут допускаться».