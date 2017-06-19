Дмитрий Матвеев назначен заместителем министра здравоохранения Пермского края
14 июня Дмитрий Матвеев назначен заместителем министра здравоохранения Пермского края.
14 июня Дмитрий Матвеев назначен заместителем министра здравоохранения Пермского края.
Напомним, ранее он курировал социальную сферу в правительстве Кировской области при губернаторе Никите Белых и исполнял обязанности директора ГУП ЧР «Фармация» в Чувашии.
Информацию о его назначении подтвердили в краевом минздраве.
От должности директора «Фармации» Дмитрий Матвеев был освобождён в конце мая текущего года.
Ранее ещё одним заместителем министра здравоохранения в Пермском крае был назначен Константин Шипигузов, который до этого работал заместителем главврача МСЧ № 11, где главврачом является