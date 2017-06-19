Дмитрий Матвеев назначен заместителем министра здравоохранения Пермского края

Напомним, ранее он курировал социальную сферу в правительстве Кировской области при губернаторе Никите Белых и исполнял обязанности директора ГУП ЧР «Фармация» в Чувашии.

Информацию о его назначении подтвердили в краевом минздраве.

От должности директора «Фармации» Дмитрий Матвеев был освобождён в конце мая текущего года.