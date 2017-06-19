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14:52 (мск), источник: NewsKo

Дмитрий Матвеев назначен заместителем министра здравоохранения Пермского края

14 июня Дмитрий Матвеев назначен заместителем министра здравоохранения Пермского края.

Напомним, ранее он курировал социальную сферу в правительстве Кировской области при губернаторе Никите Белых и исполнял обязанности директора ГУП ЧР «Фармация» в Чувашии.

Информацию о его назначении подтвердили в краевом минздраве.

От должности директора «Фармации» Дмитрий Матвеев был освобождён в конце мая текущего года.

Ранее ещё одним заместителем министра здравоохранения в Пермском крае был назначен Константин Шипигузов, который до этого работал заместителем главврача МСЧ № 11, где главврачом является экс-министр здравоохранения Анастасия Крутень.

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