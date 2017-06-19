В Крыму уволили чиновника, давшего двум ветеранам одну квартиру

Причиной такого шага стала скандальная ситуация с выделением квартир ветеранам Великой Отечественной войны, когда двум пожилым людям была предоставлена одна квартира, разделенная перегородкой. Об этом рассказал сам Овсянников на заседании правительства города, передает ТАСС.

— Неприемлемо, чтобы такие ситуации возникали в городе-герое, где отношение к ветеранам — это святое, — прокомментировал ситуацию врио губернатора. — К сожалению, это произошло. Я поручил рассмотреть каждый случай персонально, безотлагательно разобраться. Хочу подчеркнуть, решения были оперативно найдены — квартиры заменены.

Напомним, информация о скандальной ситуации впервые появилась в СМИ две недели назад. Тогда в управлении капитального строительства горадминистарции сведения о том, что два ветерана разделили одну квартиру, опровергли. В департаменте сообщили, что претензий у самих ветеранов и их представителей нет. Однако позже уже сами ветераны пожаловались в правительство и им сразу подобрали альтернативные варианты жилья, которые их устроили.