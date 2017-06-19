В Крыму уволили чиновника, давшего двум ветеранам одну квартиру
Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников уволил начальника департамента капитального строительства города Андрея Попова.
Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников уволил начальника департамента капитального строительства города Андрея Попова.
Причиной такого шага стала скандальная ситуация с выделением квартир ветеранам Великой Отечественной войны, когда двум пожилым людям была предоставлена одна квартира, разделенная перегородкой. Об этом рассказал сам Овсянников на заседании правительства города, передает ТАСС.
— Неприемлемо, чтобы такие ситуации возникали в
Напомним, информация о скандальной ситуации впервые появилась в СМИ две недели назад. Тогда в управлении капитального строительства горадминистарции сведения о том, что два ветерана разделили одну квартиру, опровергли. В департаменте сообщили, что претензий у самих ветеранов и их представителей нет. Однако позже уже сами ветераны пожаловались в правительство и им сразу подобрали альтернативные варианты жилья, которые их устроили.
Новым главой департамента капитального строительства Севастополя стал Михаил Демиденко, до этого руководивший комитетом по строительству