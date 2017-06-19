В Волгоградской области разрабатывается свой антитабачный закон
Волгоградские депутаты составили проект своего антитабачного закона и направили его губернатору.
Волгоградские депутаты составили проект своего антитабачного закона и направили его губернатору.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной Думе, законопроект также уже направлен в надзорные органы и Общественную палату региона. «Он уже получил положительные заключения
Суть инициативы волгоградских депутатов заключается в том, чтобы Кроме того, курение предлагается запретить на расстоянии менее 15 метров от входов в помещения органов госвласти, местного самоуправления, объектов торговли и общественного питания, оказания бытовых услуг, а также от остановок городского и пригородного транспорта, — пояснили в облдуме.
В случае одобрения законопроекта он ступит в силу с 1 января 2018 года.