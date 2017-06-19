Генеральный план Севастополя будет дорабатываться два года — Овсянников

«Тема земельно-имущественных вопросов, конечно, для не только Севастополя, но и для Республики Крым является ключевой. Наведение порядка в тех вопросах, которые десятилетиями не решались. Решение многих конфликтных ситуаций. Многие вопросы копились годами в тех же садоводческих товариществах. Даже мы это осознали только в момент, например, разработки генерального плана, когда увидели, что нерешенные вопросы ведут к тому, что генеральный план воспринимается как некая угроза. Мы, конечно, пытаемся объяснить все эти вопросы, скорее всего, генеральный план уйдет в очень длительную перспективу разработки, двухлетнюю», — сказал глава города.

В Севастополе 27 мая состоялся самый массовый со времен «Русской весны» протестный митинг. Поводом для акции послужил проект генерального плана, который был представлен на суд общественности 12 мая и вызвал негативную реакцию у многих жителей города. Причина недовольства — документ меняет предназначение некоторых территорий города, что, по мнению горожан, несет риски их правам собственности.

Проект генерального плана действительно переводит некоторые зоны частной застройки под среднеэтажную и многоэтажную застройку. Садовые товарищества и дачные кооперативы, которых на территории города более 400, не отражены в проекте — отнесены к «зеленым» зонам или под многоэтажную застройку. По некоторым частным землям проходят инфраструктурные объекты (дороги, коммуникации). Отдельным блоком стоит вопрос земельных участков, переданных в частную собственность во времена Украины с нарушением закона. Для собственников такой земли любые разговоры вокруг земельной темы вызывают настоящую панику.