Руководителя департамента городского хозяйства оштрафовали после жалобы самарца

Коновалов оштрафован на 3 тыс. руб. и должен их выплатить из своего кармана, сообщили в прокуратуре Самары.

Как пояснили журналисту Волга Ньюс в городской прокуратуре, основанием для проверки стала жалоба.

В этой жалобе представитель компании сообщал, что подал заявление в департамент, возглавляемый Коноваловым, с просьбой предоставить ему щит для размещения рекламы, но никакого ответа не получил. А по закону такое заявление должно быть рассмотрено в течение двух месяцев.

После проверки было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 2.1.16 закона Самарской области «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».

Как добавляют в надзорном ведомстве, все, кто столкнулся с нарушениями со стороны чиновников, также могут направить жалобу в прокуратуру для проведения проверки.