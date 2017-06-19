Два новых структурных подразделения планируется создать в администрации Нижнего Новгорода

По ее словам, планируется отдельно создать департамент закупок, который займется размещением лотов на аукционных площадках портала госуслуг и закупками для нужд как городской, так и районных администраций. Таким образом, предполагается усилить контроль за расходованием средств, а также сэкономить деньги, размещая крупные заказы для нужд всех районов вместо нескольких небольших заказов от каждого района по отдельности. Также предлагается создать комитет по развитию предпринимательства, который будет взаимодействовать в основном с малым и средним бизнесом, помогая ему в развитии и пресекая нарушения в сфере торговли.

Предполагается усилить контроль за расходованием средств, а также сэкономить деньги, размещая крупные заказы для нужд всех районов.