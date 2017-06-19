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15:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Два новых структурных подразделения планируется создать в администрации Нижнего Новгорода

Как сообщила в ходе заседания комиссии Гордумы по местному самоуправлению замглавы горадминистрации Ирина Кудрявцева, новые подразделения возникнут вместо департамента экономического развития, предпринимательства и закупок.

По ее словам, планируется отдельно создать департамент закупок, который займется размещением лотов на аукционных площадках портала госуслуг и закупками для нужд как городской, так и районных администраций. Таким образом, предполагается усилить контроль за расходованием средств, а также сэкономить деньги, размещая крупные заказы для нужд всех районов вместо нескольких небольших заказов от каждого района по отдельности.

Также предлагается создать комитет по развитию предпринимательства, который будет взаимодействовать в основном с малым и средним бизнесом, помогая ему в развитии и пресекая нарушения в сфере торговли.

Предполагается усилить контроль за расходованием средств, а также сэкономить деньги, размещая крупные заказы для нужд всех районов.

«Наш город находится на 9 месте среди городов-миллионников РФ по числу предпринимателей и на 52 месте среди городов и районов Нижегородской области в рейтинге содействия предпринимателям. Эту ситуацию нужно переломить и поэтому мы планируем ввести новый комитет развития предпринимательства», — сообщила Ирина Кудрявцева.

В свою очередь депутат Валерий Гельжинис предложил отложить вопрос о создании комитета по развитию предпринимательства в связи с тем, что в уставе города не предусмотрено такое структурное подразделение. Он также отметил, что работу с предпринимателями сейчас ведет департамент экономики и вводить для этих нужд отдельный комитет нецелесообразно.

Однако остальные члены комиссии по МСУ поддержали создание новых структурных подразделений и упразднение старого и вынесли данный вопрос на июньское заседание Гордумы.

Ранее сообщалось, что штат контрольно-счетной палаты Думы Нижнего Новгорода планируется увеличить вдвое.

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