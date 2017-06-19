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15:31 (мск), источник: "Российская газета"

Международная выставка вооружения RAE переедет с Урала в Кубинку

В этом году ставшей привычной Международной выставки вооружения RAE (Russia Arms Expo), которая проходила по нечетным годам на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле, не будет. Точнее, она состоится, но в значительно усеченном виде и в подмосковной Кубинке.

Источник: "Российская газета"

Дмитрий Медведев подписал распоряжение Правительства РФ № 1246-р от 15 июня 2017 года. В нем внесено изменение в перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2017 году. Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил — 2017» теперь называется «Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения — 2017» г. Кубинка, Московская область.

Выставка пройдет в августе и будет приурочена к Международному военно-техническому форуму «Армия — 2017». Основная экспозиция развернется на территории парка «Патриот». Количество экспонатов военного назначения здесь будет, конечно, более обширным, чем в Нижнем Тагиле. А усеченной она станет по такому важнейшему параметру как демонстрация боевых свойств военной техники.

Полигон «Старатель» позволял устраивать прямо на глазах зрителей настоящие баталии с боевой стрельбой. Потенциальные покупатели нашего оружия и бронемашин имели возможность лично убедиться в ходовых качествах и огневой мощи танков, БМП и БТР. Чем они, кстати, активно пользовались. Можно утверждать, что только благодаря выставкам в Нижнем Тагиле и демонстрации там во всей красе танка Т-90СМ он приобрел огромный экспортный потенциал, который начнет реализовываться в ближайшее время.

Условия подмосковной Кубинки, увы, не позволяют показывать то, что можно было спокойно делать в Нижнем Тагиле. И конечно, жалко, что жителей Урала лишили того праздника, который был связан с проведением военно-технических салонов RAE в Нижнем Тагиле.

С другой стороны, иностранным гостям и многим жителям центра России добраться до парка «Патриот» гораздо проще, чем до Свердловской области, до города, где делают наши танки. И достижения отечественной оборонки в этом году увидят гораздо больше людей.

Форум «Армия — 2017» и соответственно «Российская выставка вооружения — 2017» будут проходить с 22 по 27 августа.

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