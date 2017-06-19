Сергей Шойгу проведёт в Калининграде заседание военной коллегии
Министр обороны Сергей Шойгу прилетит в Калининград для проведения заседания военной коллегии. Мероприятие состоится 21 июня.
Министр обороны Сергей Шойгу прилетит в Калининград для проведения заседания военной коллегии. Мероприятие состоится 21 июня.
Как рассказал корреспонденту Калининград.Ru руководитель местного отделения «Бессмертного полка» Василий Кучер, в коллегии примут участие «первые должностные лица всех военных округов РФ и силовики региона».
Министру обороны планируют продемонстрировать достижения военнослужащих Западного округа, организацию