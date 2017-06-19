Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Луне случайно сняли на видео дискообразный НЛО
Йога защищает от рака и депрессии
«Бросалась в глаза разница»: эксперт о прямой линии с Путиным
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов
Кораблю ВМС США причинен серьезный ущерб близ Японии
Секреты спецкухни. Что в тарелках у президентов и премьеров?Как устроена главная кухня страны, чем и как кормили генсеков, президентов и их ино­странных гостей. Рассказ кремлевского шеф-повара
Безруков попросил Путина высказаться о споре вокруг «Матильды»
На «Кинотавре» наградили лучших актера и актрису
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
"Не буду": Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Киев: РФ использует советские остатки Украины
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
10Умер Гельмут Коль
15:45 (мск), источник: Калининград.Ru

Сергей Шойгу проведёт в Калининграде заседание военной коллегии

Министр обороны Сергей Шойгу прилетит в Калининград для проведения заседания военной коллегии. Мероприятие состоится 21 июня.

Как рассказал корреспонденту Калининград.Ru руководитель местного отделения «Бессмертного полка» Василий Кучер, в коллегии примут участие «первые должностные лица всех военных округов РФ и силовики региона».

Министру обороны планируют продемонстрировать достижения военнослужащих Западного округа, организацию героико-патриотической работы, проводимой при поддержке Минобороны, интерактивную площадку под открытым небом «Музей для друзей» и достижения суворовцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Построить и забить»: что сделано и не сделано в Калининграде за год до ЧМ-2018
РФ приостановит действие меморандума с США по полетам над Сирией
Евросоюз продлил на год антироссийские санкции
Назначен новый посол РФ в Турции
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
Назначен главный арбитр матча Россия - Португалии
Электричка столкнулась со «Стрижом» у Курского вокзала
Расшифрована записка возрастом 2600 лет: автор просил вина
Спорт
Футбольная экзотика в олимпийском Сочи 19 июня Кубок конфедераций — 2017 доберется до последнего города турнира, еще не успевшего принять матчи соревнования — Сочи
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Безрукова, Климова с детьми и другие на премьере «Трансформеров» Звезды российского кино посетили московский показ пятой части франшизы
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Мелкие магазины в Петербурге теснят крупных ритейлеров
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов Спустя четыре месяца после появления на свет второго ребенка звезда выложила в Instagram неотретушированное фото в бикини.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь