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16:16 (мск), источник: Интерфакс

Глава Роскомнадзора пообещал лично потребовать у Павла Дурова сведения о Telegram

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Глава Роскомнадзора Александр Жаров в течение недели обратится лично к владельцу Telegram Павлу Дурову с требованием предоставить сведения о мессенджере для внесения его в реестр организаторов распространения информации.

Источник: Reuters

«В течение недели я планирую обратиться к нему лично», — сказал Жаров, отвечая в понедельник на вопрос «Интерфакса». По его словам, Роскомнадзор «ждет-ждет от мессенджера ответа, но пока его не получили». «Поэтому я обращусь публично к Павлу Дурову», — заявил Жаров.

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В середине мая газета «Ведомости» сообщила, что администраторы неких Telegram-каналов обратились с просьбой к создателю мессенджера Павлу Дурову не допустить блокировки Telegram.

По данным обратившихся, Роскомнадзор направил в Telegram запрос о предоставлении сведений о внесении месcенджера в реестр организаторов распространения информации. Как говорилось в публикации, администрация Telegram не ответила на запрос Роскомнадзора. Согласно законодательству, в случае непредставления соответствующих сведений мессенджер может быть заблокирован на территории РФ.

Тогда пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский назвал слухами информацию об обращении ведомства к администрации Telegram с требованием представить сведения для внесения в соответствующий реестр.

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