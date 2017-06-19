Глава Роскомнадзора пообещал лично потребовать у Павла Дурова сведения о Telegram

«В течение недели я планирую обратиться к нему лично», — сказал Жаров, отвечая в понедельник на вопрос «Интерфакса». По его словам, Роскомнадзор «ждет-ждет от мессенджера ответа, но пока его не получили». «Поэтому я обращусь публично к Павлу Дурову», — заявил Жаров.

В середине мая газета «Ведомости» сообщила, что администраторы неких Telegram-каналов обратились с просьбой к создателю мессенджера Павлу Дурову не допустить блокировки Telegram.

По данным обратившихся, Роскомнадзор направил в Telegram запрос о предоставлении сведений о внесении месcенджера в реестр организаторов распространения информации. Как говорилось в публикации, администрация Telegram не ответила на запрос Роскомнадзора. Согласно законодательству, в случае непредставления соответствующих сведений мессенджер может быть заблокирован на территории РФ.