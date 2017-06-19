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16:23 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов назвал эффект от санкций ЕС против Крыма ничтожным

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ничтожным эффект санкций стран запада в отношении полуострова, отметив все возрастающий интерес общественности и политиков мира к региону и пригласив их приехать и увидеть Крым своими глазами.

Источник: РИА "Новости"

Главы МИД стран-членов Евросоюза в понедельник без обсуждения продлили на год действие санкций против Крыма. Ограничительные меры должны были истечь 23 июня. Аксенов назвал решение ожидаемым, проявлением тоталитарного мышления и аморальной политики. По его мнению, западные лидеры уже третий год пытаются наказать народы Крыма за их свободный выбор.

«Если говорить о реальных экономических последствиях санкций для нашего полуострова, то они ничтожны. Серьёзных иностранных инвестиций в Крыму не было и в период украинской аннексии. Поэтому ограничения, введенные после воссоединения с Россией, мало что меняют», — написал на своей странице в Facebook Аксенов.

Он также отметил, что дело не только в экономике, так как крымчане осознают как свою историческую правоту и абсолютную юридическую безупречность решения о воссоединении с Россией, принятого на мартовском референдуме 2014 года.

Он также отмечает существенный рост интереса к Крыму со стороны иностранных авторитетных политиков и общественных деятелей.

«Авторитетные политические и общественные деятели Европы заявляют о законном праве крымчан на самоопределение и необходимости признания Крыма неотъемлемой частью России. Этот процесс будет набирать обороты… Дальновидные зарубежные инвесторы уже сегодня готовят почву для инвестиций, хотя и предпочитают пока не афишировать своих намерений и действий», — написал Аксенов.

«Мы абсолютно открыты для сотрудничества и всегда рады гостям. У нас в России говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Призываю европейцев не верить мифам и приглашаю в российский Крым!» — сказал он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

Санкции ЕС против Крыма были введены впервые в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз запретил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.

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