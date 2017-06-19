Губернатор Кубани подверг критике мэра Краснодара
По мнению главы региона, мэр Краснодара Евгений Первышов не выполняет социальные обязательства перед жителями города.
По мнению главы региона, мэр Краснодара Евгений Первышов не выполняет социальные обязательства перед жителями города.
19 июня губернатор Краснодарского края на совещании в администрации региона сообщил, что край получил федеральную поддержку на создание школ: по программе «Образование» выделено 913 млн рублей, по программе «Жилище» — 1,7 млрд рублей.
Глава региона отметил, что в ряде муниципалитетов уже начато строительство учебных заведений, например, в Сочи, Армавире, Новороссийске,
Между тем, в Краснодаре сроки строительства не совпадают с заявленными, хотя большая часть федеральных средств идет именно на возведение образовательных учреждений в Краснодаре.
— Таким образом, вы не просто не выполняете свои социальные обязательства перед жителями города, но и весь край подводите, — обратился губернатор к мэру города Евгению Первышову.
По словам главы Краснодара, работы по строительству школ в Краснодаре не начаты в срок в связи с тем, что не были соблюдены все конкурсные процедуры.
Евгений Первышов пояснил, что город осознает всю ответственность и решает данную проблему. На сегодняшний день уже проведены рабочие встречи в Минстрое России и согласованы изменения в порядок реализации данной программы в Краснодаре. Это было необходимо сделать, чтобы столица Кубани смогла освоить выделенные средства в полном объеме и выполнить необходимые работы на заявленных объектах.
Как уточняет
За четыре года строительства стоимость проекта значительно возросла. По данным администрации города, на настоящий момент для завершения работ дополнительно требуется еще 150 млн рублей.
— Это уже «золотая» школа получается. В этом году вопрос должен быть закрыт, — обратился руководитель края к Первышову. — К концу года муниципалитет должен сдать школу как строительный объект.
Губернатор Кубани в последнее время постоянно критикует мэра города. 16 июня он потребовал у мэра благоустроить площадь перед Краснодарским цирком. В начале мая губернатор, осмотрев кинотеатр «Аврора», который уже несколько лет находится на реконструкции, поручил мэру Краснодара в сжатые сроки разработать алгоритм пошаговой реконструкции здания. В марте губернатор, проехав по городским улицам, ужаснулся царящему на них беспределу и пообещал строго спросить с ответственных лиц.