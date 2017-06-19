Губернатор Кубани подверг критике мэра Краснодара

19 июня губернатор Краснодарского края на совещании в администрации региона сообщил, что край получил федеральную поддержку на создание школ: по программе «Образование» выделено 913 млн рублей, по программе «Жилище» — 1,7 млрд рублей.

Глава региона отметил, что в ряде муниципалитетов уже начато строительство учебных заведений, например, в Сочи, Армавире, Новороссийске, Славянске-на-Кубани, Туапсинском районе, станице Староминской работы идут по графику, без отклонений.

Между тем, в Краснодаре сроки строительства не совпадают с заявленными, хотя большая часть федеральных средств идет именно на возведение образовательных учреждений в Краснодаре.

— Таким образом, вы не просто не выполняете свои социальные обязательства перед жителями города, но и весь край подводите, — обратился губернатор к мэру города Евгению Первышову.

По словам главы Краснодара, работы по строительству школ в Краснодаре не начаты в срок в связи с тем, что не были соблюдены все конкурсные процедуры.

Евгений Первышов пояснил, что город осознает всю ответственность и решает данную проблему. На сегодняшний день уже проведены рабочие встречи в Минстрое России и согласованы изменения в порядок реализации данной программы в Краснодаре. Это было необходимо сделать, чтобы столица Кубани смогла освоить выделенные средства в полном объеме и выполнить необходимые работы на заявленных объектах.

Как уточняет пресс-служба администрации края, не менее сложная ситуация обстоит и с возведением школы в хуторе Ленина на тысячу мест. Вице-губернатор Анна Минькова, курирующая сферу образования, сообщила, что из-за отсутствия здесь учебного заведения, дети вынуждены посещать другие школы, которые подчас работают в три смены.

За четыре года строительства стоимость проекта значительно возросла. По данным администрации города, на настоящий момент для завершения работ дополнительно требуется еще 150 млн рублей.

— Это уже «золотая» школа получается. В этом году вопрос должен быть закрыт, — обратился руководитель края к Первышову. — К концу года муниципалитет должен сдать школу как строительный объект.

Губернатор Кубани в последнее время постоянно критикует мэра города. 16 июня он потребовал у мэра благоустроить площадь перед Краснодарским цирком. В начале мая губернатор, осмотрев кинотеатр «Аврора», который уже несколько лет находится на реконструкции, поручил мэру Краснодара в сжатые сроки разработать алгоритм пошаговой реконструкции здания. В марте губернатор, проехав по городским улицам, ужаснулся царящему на них беспределу и пообещал строго спросить с ответственных лиц.