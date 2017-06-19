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16:38 (мск), источник: Volga News

На пост главы Красноармейского района претендуют 10 человек

Конкурсная комиссия Красноармейского района приступила к отбору кандидатов на пост главы муниципалитета. Об этом корреспонденту ВН сообщили в местном собрании представителей.

Напомним, предыдущий глава Евгений Макридин досрочно сдал свои полномочия в марте этого года. Сейчас он возглавляет Волжский район области. Сбор заявок на конкурс проходил с 12 мая по 9 июня. Всего документы подали 10 кандидатов.

Среди них 2 представителя межрайонной инспекции ФНС № 11 — главный государственный налоговый инспектор межрайонной ИФНС России Надежда Бойко и замначальника отдела общего обеспечения межрайонной ИФНС России Надежда Спасова.

О своих правах заявили и представители местной администрации — начальник отдела по ГО и ЧС Андрей Платонов, а также руководитель комитета по управлению финансами Валерий Богучарский.

Попробовать себя в руководстве районом хочет глава сельского поселения Колывань Алексей Чернов, а также два индивидуальных предпринимателя Виталий Ломакин и Максим Евдокимов. Среди известных самарцам персон — депутат прошлого созыва губернской думы Юрий Еременко.

Кандидаты отмечают, что готовы поддерживать и развивать то направление, который задал в районе Евгений Макридин. «Евгений Александрович — уникальный человек. За 1,5 года он привел в действия те федеральные и муниципальные программы, которые были необходимы для развития района. Он благоустроил парк Победы в Красноармейском, добился строительства дорог, создал ООО “Благоустройство” для качественного обслуживания жилых домов, — рассказала Надежда Бойко. — Мы готовы сделать все, чтобы наш район и дальше процветал, становился чище и красивее».

Роль прежнего руководителя отмечает и глава Колывани Алексей Чернов: «Макридин начал важную работу по уборке мусора в поселениях, благоустройству дорог и озеленению территорий. Хочется, чтобы все это продолжалось», — сказал кандидат.

Он отметил, что в Колывани уже давно существует опыт самообложения граждан. Сейчас с населения ежегодно собирается 84 тыс. рублей. «Думаю, что такие механизмы можно реализоваться и на территории всего района. У нас еще масса проблем, которые нужно решать — ликвидация свалок, посадка деревьев. Все это можно сделать сообща», — считает Чернов.

После подачи заявок комиссия проверит их на соответствие требованиям конкурса. На втором этапе проводится собеседование с кандидатами, обсуждение их профессиональных качеств. В итоге комиссия отбирает минимум двух наиболее достойных персон. Конечный выбор делают депутаты местного собрания представителей.

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