Экс-депутат ЗакСа Нестерова останется под домашним арестом до конца сентября
Продлен срок домашнего ареста бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Светланы Нестеровой по делу о хищении 4,7 млн рублей.
Продлен срок домашнего ареста бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Светланы Нестеровой по делу о хищении 4,7 млн рублей.
Нестеровой, как сообщает
Бывшего депутата обвиняют в хищении бюджетных денег, которые городской комитет соцзащиты выделял на обеды и экскурсии малоимущим. Нестерову задержали в июне прошлого года.
Ее помощницам Вере Шишкиной и Татьяне Китовой, а также предпринимательнице Светлане Гасановой тоже предъявили обвинение. Все трое признали свою вину. Их судили в особом порядке. Они получили условные сроки. К помощницам Нестеровой Смольный предъявил иск на 4,7 млн рублей. Суд удовлетворил требования администрации.