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17:30 (мск), источник: Фонтанка

Экс-депутат ЗакСа Нестерова останется под домашним арестом до конца сентября

Продлен срок домашнего ареста бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Светланы Нестеровой по делу о хищении 4,7 млн рублей.

Нестеровой, как сообщает пресс-служба Горсуда, 19 июня продлили меру пресечения на три месяца. Под домашним арестом она останется до 20 сентября.

Бывшего депутата обвиняют в хищении бюджетных денег, которые городской комитет соцзащиты выделял на обеды и экскурсии малоимущим. Нестерову задержали в июне прошлого года.

Ее помощницам Вере Шишкиной и Татьяне Китовой, а также предпринимательнице Светлане Гасановой тоже предъявили обвинение. Все трое признали свою вину. Их судили в особом порядке. Они получили условные сроки. К помощницам Нестеровой Смольный предъявил иск на 4,7 млн рублей. Суд удовлетворил требования администрации.

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