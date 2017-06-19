Экс-депутат ЗакСа Нестерова останется под домашним арестом до конца сентября

Нестеровой, как сообщает пресс-служба Горсуда, 19 июня продлили меру пресечения на три месяца. Под домашним арестом она останется до 20 сентября.

Бывшего депутата обвиняют в хищении бюджетных денег, которые городской комитет соцзащиты выделял на обеды и экскурсии малоимущим. Нестерову задержали в июне прошлого года.

Ее помощницам Вере Шишкиной и Татьяне Китовой, а также предпринимательнице Светлане Гасановой тоже предъявили обвинение. Все трое признали свою вину. Их судили в особом порядке. Они получили условные сроки. К помощницам Нестеровой Смольный предъявил иск на 4,7 млн рублей. Суд удовлетворил требования администрации.