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17:27 (мск), источник: Sputnik.by

Соглашение о союзных визах могут подписать до конца года

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Соглашение о взаимном признании виз Беларуси и России будет представлено для подписания до конца 2017 года, сообщили в Исполнительном комитете Союзного государства в понедельник.

Источник: Sputnik.by

Вопрос взаимного признания виз и единого миграционного пространства сегодня — один из самых острых для Беларуси и России. Наконец союзный Совмин в пятницу принял план мероприятий для устранения подобных проблем.

«Важнейшей темой плана стала единая визовая политика, в этой сфере она предусматривает подготовку и подписание соглашения о взаимном признании виз до конца 2017 года. Это позволит снять проблему пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран, которая обострилась в последнее время. Кроме этого будут решаться вопросы сближения процедур и регламентов выдачи виз, стороны проработают возможности введения единой визы Союзного государства», — сообщили в постоянном комитете.

Также план предусматривает разработку проекта концепции миграционной политики Союзного государства и реализации вплоть до 2025 года.

«Таким образом, план нацелен на дальнейшее развитие сотрудничества в сфере формирования единого миграционного пространства Союзного государства, решение новых задач, в том числе связанных с формированием единого визового пространства», — заключили в СГ.

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