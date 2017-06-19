Соглашение о союзных визах могут подписать до конца года

Вопрос взаимного признания виз и единого миграционного пространства сегодня — один из самых острых для Беларуси и России. Наконец союзный Совмин в пятницу принял план мероприятий для устранения подобных проблем.

«Важнейшей темой плана стала единая визовая политика, в этой сфере она предусматривает подготовку и подписание соглашения о взаимном признании виз до конца 2017 года. Это позволит снять проблему пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран, которая обострилась в последнее время. Кроме этого будут решаться вопросы сближения процедур и регламентов выдачи виз, стороны проработают возможности введения единой визы Союзного государства», — сообщили в постоянном комитете.

Также план предусматривает разработку проекта концепции миграционной политики Союзного государства и реализации вплоть до 2025 года.

«Таким образом, план нацелен на дальнейшее развитие сотрудничества в сфере формирования единого миграционного пространства Союзного государства, решение новых задач, в том числе связанных с формированием единого визового пространства», — заключили в СГ.