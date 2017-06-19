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17:19 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Меняйло: Нужно оперативнее строить жилье для пострадавших от пожаров в Приангарье

Полпред президента РФ в СФО проконтролировал ход ликвидации последствий пожаров и обеспечение соцвыплат пострадавшим.

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в рамках контроля за ходом ликвидации последствий стихийных пожаров, произошедших в апреле-мае 2017 года, совершил облет пострадавших территорий Киренского района. Полпред посетил объекты строительства и провел совещание по вопросам обеспечения жильем граждан, дома которых пострадали от стихийных пожаров, а также обеспечения социальных выплат. Он заметил, что не начато строительство нового жилья, не составлены окончательные списки по пострадавшим, добавив, что работы должны вестись оперативнее. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу полпреда.

«В настоящее время определенная работа уже ведется, но оперативности, необходимой в данном случае, нет. Не начато строительство нового жилья, не составлены окончательные списки по пострадавшим. В Сибири короткий строительный сезон, времени на раскачку нет, при этом установленные сроки выполнения всех мероприятий по ликвидации последствий пожаров должны жестко соблюдаться», — подчеркнул Сергей Меняйло.

Из федерального бюджета на оказание единовременной материальной и финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости распоряжениями правительства России от 2 мая 2017 года № 829-р предполагается выделить 49,72 млн рублей, № 1182-р от 7 мая 2017 года — 11 млн рублей. Из поступивших в бюджет области денежных средств 339 жителям поселков Бубновка и Вершина выплачено 37,29 млн рублей. Из регионального бюджета материальную помощь в размере 29,63 млн рублей получили 401 житель Иркутской области.

По словам полномочного представителя, перед органами власти всех уровней стоит важная задача максимально быстро и организованно завершить выплаты компенсаций гражданам.

«Необходимо приложить все усилия, чтобы социальные учреждения работали без сбоев, медицинские и образовательные услуги оказывались в полном объеме. Также важно доносить до пострадавших актуальную информацию о ходе ликвидации последствий пожаров, планах по их переселению», — отметил Сергей Меняйло.

В соответствии с поручениями главы государства, которые были даны по итогам совещания 15 мая, Правительство Иркутской области также направило в Минэкономразвития России пакет документов для согласования закрытия поселка Бубновка Киренского района. По мнению полпреда, должен быть составлен четкий график расселения населённого пункта. Кроме того, при планировании расходов на эти цели нужно учитывать не только пострадавших от пожаров, но и всех граждан, проживающих в поселке.

Напомним, что из-за высоких температур воздуха и усиления порывов ветра более 25 м/с на территории Республики Бурятия и Иркутской области 28 апреля произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в которых огнем были уничтожены более 78 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Из населенных пунктов в безопасные районы эвакуированы около 500 человек. В поселке Бубновка Киренского района Иркутской области сгорело 59 домов. Без крова остались сотни местных жителей, одна женщина пострадала. Сотрудники МЧС произвели полную эвакуацию населения. Электроснабжение уцелевших объектов в Бубновке восстановлено. Ремонтные бригады заменили сгоревшие опоры и провода линий электропередачи.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина отметила, что дома, планируемые под переселение погорельцев в Киренском районе, обследованы специалистами служб Строй — и Жилнадзора, областного УКСа. На достройку домов требуется 190 млн рублей, эти средства сейчас будут выделены из областного бюджета, в дальнейшем они могут быть возмещены из федеральной казны. В микрорайоне Мельничном Киренска переселенцам будет выделено 50 квартир, в Алексеевске — 63. Председатель Законодательного собрания Сергей Брилка отметил, что правительство региона и муниципалитет основательно занимается вопросами, которые возникли в связи с пожарами, проведена скрупулезная глубокая работа, депутаты готовы поддержать областное правительство в скорейшем решении вопросов пострадавших от пожаров территорий.

На территории региона действует особый противопожарный режим, который определяет двойной размер суммы штрафов на граждан, должностных и юридических лиц за его нарушение. В условиях порывистого ветра разведение открытого огня категорически запрещено, поскольку несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения. Из-за высоких и чрезвычайных классов пожарной опасности действует запрет на посещение лесов — в регионе выставлены посты по ограничению доступа в них.

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