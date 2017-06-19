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17:56 (мск), источник: Вести Иркутск

Памятные награды вручил мэр Иркутска лучшим выпускникам города

Лучших учеников поздравляли в Иркутске.

У каждого в руках — памятная статуэтка «За особые успехи в учении». Лучшие выпускники Иркутска. Их 315. Отличники, победители олимпиад и спортивных соревнований.

— Это очень здорово, что я проучилась уже 11 классов, что сдала экзамены, теперь можно отдыхать. И это круто, что вот так проходит все, награждают, — говорит выпускница школы Маргарита Стельмашонок.

— Я очень благодарна своей школе и родителям, которые воспитали меня и дали сил и надежд, чтобы выучиться все 11 лет на пятерки, — говорит выпускница школы Анастасия Мерзликина.

В этом году школу закончили почти четыре тысячи иркутян. Больше всего медалистов выпустил третий лицей — 29 человек. Ненамного отстали 25-я гимназия, лицеи ИГУ и номер 36. Всего мэр Иркутска наградил учеников 60-ти учебных заведений города.

— Пусть они смело идут по жизни. Ребята, не пасуйте перед трудностями, улучшайте пространство вокруг себя, мир, в котором вы живете, и тогда все у вас получится, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Памятные награды мэр вручил и всем директорам школ, выпускники которых получили медали.

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