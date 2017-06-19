Олег Гайдукевич прояснил заявление ЛДПБ о бело-красно-белом флаге
Первый заместитель председателя
Первый заместитель председателя
Олег Гайдукевич прояснил заявление ЛДПБ о
В 1995 году состоялся референдум о том, какая символика должна быть в Беларуси. Это закон для всех, и ЛДПБ никогда не будет выступать с других позиций, в этом заключается официальная позиция партии, подчеркнул Олег Гайдукевич.
«Это та символика, которую выбрали люди. Та символика, с которой мы жили 70 лет, хоть она и изменилась немножко. Та символика, с которой мой дед шел во время войны проливать кровь, и для меня это свято. И никогда поднимать вопрос о смене символики в нашей стране нельзя, потому что сразу возникает конфронтация, а в стране хватает проблем, надо заниматься зарплатами, пенсиями, экономикой, укреплением суверенитета, но не этими вопросами», — сказал Гайдукевич.
Вторым немаловажным моментом в официальной позиции ЛДПБ в отношении к государственной символике является память о Великой Отечественной войне, отметил Гайдукевич.
«Бело-красно-белый флаг носили предатели, фашисты и прислужники фашистов, и это нельзя замалчивать, об этом надо говорить и детей наших надо учить. Это одна из причин, почему в 95-м году люди выбрали именно
«Если
«Многие ассоциируют эти символы с Великим Княжеством Литовским и Речью Посполитой, это тоже история Беларуси, хорошая, плохая, но она была. И мы хотим, чтобы понимали все белорусы, что всю нашу историю мы не должны отдавать