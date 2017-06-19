Олег Гайдукевич прояснил заявление ЛДПБ о бело-красно-белом флаге.

В 1995 году состоялся референдум о том, какая символика должна быть в Беларуси. Это закон для всех, и ЛДПБ никогда не будет выступать с других позиций, в этом заключается официальная позиция партии, подчеркнул Олег Гайдукевич.

«Это та символика, которую выбрали люди. Та символика, с которой мы жили 70 лет, хоть она и изменилась немножко. Та символика, с которой мой дед шел во время войны проливать кровь, и для меня это свято. И никогда поднимать вопрос о смене символики в нашей стране нельзя, потому что сразу возникает конфронтация, а в стране хватает проблем, надо заниматься зарплатами, пенсиями, экономикой, укреплением суверенитета, но не этими вопросами», — сказал Гайдукевич.

Вторым немаловажным моментом в официальной позиции ЛДПБ в отношении к государственной символике является память о Великой Отечественной войне, отметил Гайдукевич.

«Бело-красно-белый флаг носили предатели, фашисты и прислужники фашистов, и это нельзя замалчивать, об этом надо говорить и детей наших надо учить. Это одна из причин, почему в 95-м году люди выбрали именно красно-зеленый флаг, потому что для многих это свято. Когда мы говорим о том, что бело-красно-белый флаг с 1991 по 1995 год был государственным флагом, мы говорим о том, что историки и философы должны спорить об этом», — сказал Гайдукевич.

Бело-красно-белый флаг должен храниться в музее, но обязательно с фотографиями времен Великой Отечественной войны, кроме того, этот символ ни в коем случае нельзя политизировать, заявил зампред ЛДПБ.

«Если кому-то нравится ходить с флагом бело-красно-белым или с гербом, пусть ходит, никто этого не запрещает, но не в политических целях. Но в политических целях вот этого не должно быть, мы не должны политизировать эти вопросы, вот в чем суть нашего заявления», — заявил Гайдукевич.

Либерально-демократическая партия Беларуси является сторонником нынешней символики, члены партии были одними из тех, кто на референдуме выступал за красно-зеленый флаг и за герб, и продолжает выступать за эти символы, подчеркнул зампред ЛДПБ.