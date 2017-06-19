Вопрос прав для водителей из РБ закреплен решением Союзного Совмина

В России с 1 июня 2017 года вступил в силу закон, который запрещает профессиональным водителям — гражданам других государств работать в российских организациях по национальным водительским удостоверениям. В связи с этим многие белорусские граждане, трудящиеся в транспортных и иных компаниях в РФ, лишились работы.

«В целях обеспечения должной практической реализации решения Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22 июня 1996 года № 4 “О равных правах на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий” и договора между Россией и Беларусью о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, установивших, что граждане России и Беларуси имеют равные права на участие в хозяйственной деятельности на территориях сторон, а также что документы, выданные в Беларуси и России для реализации трудовых прав и социально-трудовых гарантий их граждан, признаются без легализации, 16 июня принято постановление Совета Министров Союзного государства», — отмечается в сообщении Посткома.

В Постоянном комитете пояснили, что для граждан Беларуси, временно проживающих или временно пребывающих и работающих в России, являются достаточными водительские удостоверения, выданные компетентными органами Беларуси, для управления транспортными средствами при осуществлении трудовой деятельности в России.