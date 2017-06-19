Госдума поговорила с блогерами

Источник: РИА "Новости"

В понедельник в Госдуме прошло открытое заседание совета блогеров, организованное Василием Власовым (ЛДПР). На заседании присутствовали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, представитель паблика «Селфи» Егор Яковлев, вице-спикер Думы Петр Толстой, видеоблогер канала «Лиса рулит» Елена Ковальчук, шеф-редактор «Лентача» Даниил Фимин, инстаграм-блогер и дочь пресс-секретаря Дмитрия Пескова Елизавета Пескова и другие. Депутаты решили, что общение с «лидерами мнений» должно быть постоянным, на базе комитета по делам молодёжи. Толстой пообещал, что блогерам выпишут пропуска, а Жириновский выразил надежду, что блогеры смогут вести диалог с обществом как «лидеры мнений» в отличие от традиционной прессы:

У прессы цензура, им надо ждать, что скажут сверху, а у вас нет, поэтому вы можете быстрее достучаться до общества.

«Новая Госдума сейчас работает под хэштегом 7.0, мы создаём новый эффективный механизм работы. Я прочитал комментарии про забронзовелых жуков, которые хотят под себя подмять свободу слова в интернете. Никто этого делать не собирается, нам нужна прямая коммуникация. Мы хотим понимать, какие проблемы волнуют лидеров мнений», — заявил блогерам Толстой. Блогеры против арбузов Жириновский призвал блогеров восстать против заражённых нитратами арбузов: «Заражённые арбузы продаются по всей стране. Вы можете помочь, если все соцсети восстанут и скажут — не хотим их есть!». Представитель комедийного шоу Big Russian Boss, воспользовавшись случаем, пригласил политиков на своё шоу. Автор «Лентача» Даниил Филин также позвал в гости Пескову и Жириновского и отметил, что «долго думал, идти или нет, потому что аудитория (паблика “Лентач” — “Ведомости”) специфически относится к Госдуме и депутатам» и добавил, что находится на заседании скорее с позиции журналиста. Основатель информационного портала Kremlin Russian Константин Ткаченко рассказал, что многие популярные блогеры не пришли на заседание, потому что их не поняла бы аудитория:

На YouTube большая часть аудитории — оппозиционная, если они прийдут, большая часть комментариев будет о том, что они продались.

Ткаченко порекомендовал депутатам собирать блогеров на провластных мероприятиях — например, на «Территории Смыслов». Журналист радио «Свобода» спросил блогеров, как они относятся к тому, что пришли в здание, где «напринимали кучу запретительных законов и не бояться ли они, что YouTube запретят». Блогер Елена Ковальчук ответила ему, что «есть целый ряд блогеров, которые рыгают в экран, и я бы сама их с удовольствием запретила бы». Кто не выступил Елизавета Пескова на заседании не выступала, но после него ответила на вопросы журналистов — пояснила, что не советуется с отцом о том, какие мероприятия посещать, не смотрит блоги, а читает новости и не знала практически никого из присутствующих. Пескова поблагодарила Думу за возможность диалога: «Совет блогеров нужен для общения и диалога. В своём Инстаграме я затрагиваю проблемы образования и естественно общаюсь со студентами, отучившись год в МГУ. Люди передают мне вопросы».

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