СМИ: сирийской армии удалось спасти пилота сбитого коалицией истребителя

18 июня американским истребителем F-18А из состава международной коалиции ракетой «воздух-воздух» был сбит истребитель-бомбардировщик Су-22 ВВС Сирии, выполнявший боевую задачу по поддержке подразделений правительственных войск, ведущих наступление против террористов из организации «Исламское государства» (запрещена в РФ), в районе населенного пункта Эр-Расафе. В результате удара сирийский самолет был уничтожен. Пилот катапультировался над районом, подконтрольным террористам, и до сих пор его судьба оставалась неизвестной.

Представители возглавляемого США альянса утверждали, что истребитель был атакован, поскольку сбросил бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии», поддержку которым оказывают ВВС коалиции. Командование ВС Сирии в распространенном заявлении назвало нападение «откровенно агрессивной акцией».