Мэр объяснил миллионные траты на оценку целесообразности метро в Воронеже
Александр Гусев назвал подготовку предпроектной документации единственным шансом перейти от слов к делу.
Александр Гусев назвал подготовку предпроектной документации единственным шансом перейти от слов к делу.
Мэр Александр Гусев объяснил миллионные траты на обоснование целесообразности метро в Воронеже во время планёрки в горадминистрации в понедельник, 19 июня. Градоначальник назвал подготовку предпроектной документации «единственным шансом на ближайшие 20 лет перейти от слов к делу».
Глава города пояснил, что проработанное
— На пальцах объяснять целесообразность метро в Воронеже людям, наделенным такими полномочиями, бессмысленно. Им нужно принести документ. А деньги на него небольшие, — констатировал градоначальник.
На пальцах объяснять целесообразность метро в Воронеже людям, наделенным такими полномочиями, бессмысленно. Им нужно принести документ.
Александр Гусев также подчеркнул, что «все современные города развиваются простым способом — люди на земле, транспорт — под землёй», поэтому скоростной рельсовый транспорт (метро или лёгкий трамвай) — возможно, единственный способ для Воронежа избежать серьёзных транспортных проблем.
Как пояснили корреспонденту «Вести-Воронеж» в
В апреле 2017 года японцы презентовали Воронеже проект городского метро, предварительно оценив строительство первой очереди в 1 млрд евро. А 16 июня городские власти приступили к поиску подрядчика для разработки