Мэр объяснил миллионные траты на оценку целесообразности метро в Воронеже

Мэр Александр Гусев объяснил миллионные траты на обоснование целесообразности метро в Воронеже во время планёрки в горадминистрации в понедельник, 19 июня. Градоначальник назвал подготовку предпроектной документации «единственным шансом на ближайшие 20 лет перейти от слов к делу».

Глава города пояснил, что проработанное технико-экономическое обоснование строительства метро в Воронеже представят на федеральном уровне на межправительственной комиссии в конце 2016 — начале 2017 года.

— На пальцах объяснять целесообразность метро в Воронеже людям, наделенным такими полномочиями, бессмысленно. Им нужно принести документ. А деньги на него небольшие, — констатировал градоначальник.