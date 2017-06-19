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17:39 (мск), источник: Вести - Воронеж

Мэр объяснил миллионные траты на оценку целесообразности метро в Воронеже

Александр Гусев назвал подготовку предпроектной документации единственным шансом перейти от слов к делу.

Мэр Александр Гусев объяснил миллионные траты на обоснование целесообразности метро в Воронеже во время планёрки в горадминистрации в понедельник, 19 июня. Градоначальник назвал подготовку предпроектной документации «единственным шансом на ближайшие 20 лет перейти от слов к делу».

Глава города пояснил, что проработанное технико-экономическое обоснование строительства метро в Воронеже представят на федеральном уровне на межправительственной комиссии в конце 2016 — начале 2017 года.

— На пальцах объяснять целесообразность метро в Воронеже людям, наделенным такими полномочиями, бессмысленно. Им нужно принести документ. А деньги на него небольшие, — констатировал градоначальник.

На пальцах объяснять целесообразность метро в Воронеже людям, наделенным такими полномочиями, бессмысленно. Им нужно принести документ.
Александр Гусев
мэр Воронежа

Александр Гусев также подчеркнул, что «все современные города развиваются простым способом — люди на земле, транспорт — под землёй», поэтому скоростной рельсовый транспорт (метро или лёгкий трамвай) — возможно, единственный способ для Воронежа избежать серьёзных транспортных проблем.

Как пояснили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мэрии, реализация метро в Воронеже возможна, только если федеральный бюджет профинансирует большую часть работ.

В апреле 2017 года японцы презентовали Воронеже проект городского метро, предварительно оценив строительство первой очереди в 1 млрд евро. А 16 июня городские власти приступили к поиску подрядчика для разработки технико-экономического обоснования создания в Воронеже «системы скоростного рельсового пассажирского транспорта». Начальная стоимость контракта — 11,7 млн рублей, деньги выделят из городского бюджета.

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