Тетерук предположил, что до возвращения Порошенко из США законопроект о реинтеграции Донбасса будет готов

«Больше, чем уверен, что мы успеем до возвращения президента из, надеюсь успешного, визита из США подготовить этот законопроект для того, чтобы он как неотложный мог быть подан в парламент, а парламент уже смог его принять как можно скорее», — сказал Тетерук.

Он отметил, что Украине надо дать современный адаптированный ответ на гибридную войну.

«Потому что пользоваться теми канонами, которые существовали после окончания Второй Мировой войны, несколько нецелесообразно», — рассказал нардеп.

Напомним, сейчас активно обсуждается создание законопроекта с рабочим названием «Особенности государственной политики восстановления государственного суверенитета на Донбассе», который в прессе называют «о реинтеграции Донбасса». По словам представителя президента в ВР Ирины Луценко, документ определит статус военных действий и опишет, как жители оккупированных территорий смогут получать ряд документов.

Речь идет также о создании Единого центра — так называемого штаба, подчиненного президенту Украины. Туда должны войти ВГА и Министерство по реинтеграции Донбасса, которым планируют предоставить дополнительные полномочия.

По словам нардепа от БПП Арьева, положение о введении военного положения еще дискутируется.