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18:02 (мск), источник: 112.ua

Тетерук предположил, что до возвращения Порошенко из США законопроект о реинтеграции Донбасса будет готов

Работу над законопроектом о реинтеграции Донбасса завершат до возвращения президента Украины из США. Такое развитие событий предположил представитель «Народного фронт» Андрей Тетерук в комментарии «112 Украина».

Источник: 112.ua

«Больше, чем уверен, что мы успеем до возвращения президента из, надеюсь успешного, визита из США подготовить этот законопроект для того, чтобы он как неотложный мог быть подан в парламент, а парламент уже смог его принять как можно скорее», — сказал Тетерук.

Он отметил, что Украине надо дать современный адаптированный ответ на гибридную войну.

«Потому что пользоваться теми канонами, которые существовали после окончания Второй Мировой войны, несколько нецелесообразно», — рассказал нардеп.

Напомним, сейчас активно обсуждается создание законопроекта с рабочим названием «Особенности государственной политики восстановления государственного суверенитета на Донбассе», который в прессе называют «о реинтеграции Донбасса». По словам представителя президента в ВР Ирины Луценко, документ определит статус военных действий и опишет, как жители оккупированных территорий смогут получать ряд документов.

Речь идет также о создании Единого центра — так называемого штаба, подчиненного президенту Украины. Туда должны войти ВГА и Министерство по реинтеграции Донбасса, которым планируют предоставить дополнительные полномочия.

По словам нардепа от БПП Арьева, положение о введении военного положения еще дискутируется.

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