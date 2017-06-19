Во вторник Порошенко встретится с Трампом — СМИ
КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко во вторник проведет встречи с
КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко во вторник проведет встречи с
В понедельник
«По информации ТСН, президентская программа вторника будет самой насыщенной — утром Порошенко должен встретиться с
Также по информации ресурса, Порошенко в рамках визита планирует встретиться со спикером Палаты представителей Полом Райаном, министром экономики и председателем департамента энергетики США, с которым будут обсуждать альтернативы «Северному потоку-2».
«По данным источников ТСН в Белом доме, назначение встречи с Порошенко должно дать сигнал внутреннему американскому политикуму о том, что администрация проводит встречи со всеми сторонами и политика нынешнего Белого дома не является пророссийской», — пишет издание.
Еще одной из тем может стать обсуждение инициативы о смене формата по урегулированию конфликта в Донбассе при участии США.