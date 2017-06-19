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18:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Во вторник Порошенко встретится с Трампом — СМИ

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко во вторник проведет встречи с вице-президентом Майком Пенсом США и президентом Дональдом Трампом, сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН) телеканала «1+1».

Источник: "РИА Новости" Украина

В понедельник пресс-секретарь Порошенко сообщил, что глава государства отправился с рабочим визитом в США. При этом он не уточнил ни цель визита, ни программу встреч.

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«По информации ТСН, президентская программа вторника будет самой насыщенной — утром Порошенко должен встретиться с вице-президентом Майком Пенсом, потом должна состояться встреча один на один с президентом Трампом, обе будут носить закрытый характер и, вероятнее всего, свой пресс-брифинг президент Украины будет проводить без своего американского коллеги, хотя в этом графике возможны изменения», — пишет издание со ссылкой на свои источники.

Также по информации ресурса, Порошенко в рамках визита планирует встретиться со спикером Палаты представителей Полом Райаном, министром экономики и председателем департамента энергетики США, с которым будут обсуждать альтернативы «Северному потоку-2».

«По данным источников ТСН в Белом доме, назначение встречи с Порошенко должно дать сигнал внутреннему американскому политикуму о том, что администрация проводит встречи со всеми сторонами и политика нынешнего Белого дома не является пророссийской», — пишет издание.

Еще одной из тем может стать обсуждение инициативы о смене формата по урегулированию конфликта в Донбассе при участии США.

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