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19:41 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

МАРТ готовит поправки в закон о торговле

МАРТ намерен до конца сентября подготовить и внести в Совмин поправки в закон о госрегулировании торговли и общепита.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В частности, предлагается откорректировать понятия торговая сеть и дискриминационные условия, ввести термин услуги по продвижению товара. Под этим, как ожидается, будет пониматься рекламирование товаров, их спецвыкладка, исследование спроса, маркетинг и подобные ему услуги, подготовка отчетов.

Планируется также обязать продавцов размещать условия отбора поставщиков исключительно на сайтах. Это позволит производителям реально оценивать свои силы и понимать, почему его не взяли на полки. Но прежде предстоит вместе с бизнесом определиться с критериями. Начальник главного управления организации торговли и услуг МАРТ Виолетта Брезовская озвучила некоторые идеи:

— Так, торговые сети и поставщики должны разместить на сайтах типовые договоры поставки, описать порядок и сроки отбора, направления и рассмотрения заявок, обозначить допуслуги. Неопределенность информации будет приравниваться к ее отсутствию. Общие условия вроде высокого качества и лучших ценовых предложений — к введению в заблуждение. Невозможность получить информацию или затягивание сроков рассмотрения заявки может быть расценено как создание препятствия доступу на рынок.

Еще одно из планируемых нововведений в закон о торговле — дополнить КоАП нормами, устанавливающими ответственность торговли и общепита за неконкурентное поведение. Впрочем, по мнению специалистов Национального центра законодательства и правовых исследований Администрации Президента, отдельные статьи закона о торговле можно отнести к антимонопольному законодательству. А значит, за их нарушение уже сейчас можно привлекать по Указу № 114 О некоторых мерах по усилению государственного антимонопольного регулирования и контроля. Документ предусматривает штраф на должностное лицо в размере 20−100 базовых, на ИП — 100−200 базовых, на юрлицо — до 10% суммы выручки от реализации товаров.

Напомним, в ведомство с начала года обратилось 8 производителей разной формы собственности, выпускающие разные группы товаров, с вопросами проблемного доступа на полочное пространство, навязывания невыгодной логистической схемы поставки продукции в торговую сеть.

СПРАВКА. По данным Торгового реестра, 3956 субъектов торговли владеют двумя и более магазинами и считаются сетевиками. В общей сложности в их управлении находится более 28,5 тысячи магазинов. Это 67% от общего числа. Суммарная же площадь сетевых магазинов составляет 4,2 млн квадратных метров, или 80% от всей торговой площади.

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