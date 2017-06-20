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08:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Два воронежских медучреждения начнут выдачу электронных больничных до конца 2017 года

По сравнению с другими регионами Воронежская область не числится среди отстающих по внедрению ЭЛН.

В воронежской облбольнице № 1 и в клинической облполиклинике № 7 начнут выдавать электронные листы нетрудоспособности (ЭЛН) до конца 2017 года, сообщил руководитель департамента здравоохранения Александр Щукин на совещании у губернатора Воронежской области Алексея Гордеева в понедельник, 19 июня. Воронежская область готовится полностью перейти на новую систему.

В регионе работают 9 тыс. врачей. Больничные могут выдавать 6,5 тыс. специалистов. Автоматизированные рабочие места (АРМ) для выдачи ЭЛН есть только у 2,9 тыс. медиков. Из всех АРМ 60% работают уже семь лет и требуют замены.

Медицинским организациям сложно приобретать и модернизировать АРМ при дефиците программы государственных гарантий. В связи с этим переход на оформление электронного больничного потребует дополнительных затрат.

По сравнению с другими регионами Воронежская область не числится среди отстающих по внедрению ЭЛН. На систему выдачи электронных больничных полностью перешли только в двух регионах, отметил управляющий воронежским отделением Фонда социального страхования Юрий Остапенко.

Алексей Гордеев поручил следить за переходом воронежских медучреждений на систему ЭЛН и предоставить отчет в начале 2018 года.

Контекст

Сотрудники Воронежской областной больницы № 1 и городской поликлиники № 7 успешно протестировали электронный формат выдачи больничных. Электронные больничные в Воронежской области введут с 1 июля. Пациенту больничный на руки выдаваться не будет — врач вобьет данные в компьютер. Новая система позволит сократить время на заполнение листка нетрудоспособности и исключить ошибки, потерю и подделку документа.

Новый формат выдачи листков нетрудоспособности, утвержден президентом Владимиром Путиным законом от 1 мая 2017 года. На первом этапе нового формата листков нетрудоспособности воронежцы сами смогут выбрать, какой больничный получить — бумажный или электронный. Электронные больничные уже действуют в Астраханской, Белгородской и некоторых других областях.

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