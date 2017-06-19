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20:36 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Климкин прокомментировал вопрос о вступлении Украины в ЕС

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Вопрос вступления Украины в Евросоюз будет рассматриваться, как только Киев и ЕС будут к этому готовы, заявил глава украинского МИД Павел Климкин в интервью австрийскому изданию Profil.

Источник: "РИА Новости" Украина

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли ранее сообщил, что соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом окончательно вступит в силу 1 сентября. С 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС. В Киеве неоднократно выражали надежду, что в будущем станет возможным и перспектива вступления в ЕС.

«Вопрос вступления в ЕС будет рассматриваться, как только мы и ЕС будем к этому готовы. Свобода передвижения является для нас важным достижением в контексте принадлежности к Европе», — сказал глава МИД Украины, текст интервью которого в понедельник приводит посольство Украины в Австрии.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. Политическая часть соглашений начала частично действовать на предварительной основе уже в 2014 году, а с 1 января 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли ЕС и Украины.

Однако до окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

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